Peppe Servillo torna a Londra con “Italian portraits”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un viaggio in 50 anni di musica italiana, dalle canzoni popolari a quelle dei film, attraverso i suoi autori e interpreti. Tutto in un doppio live che vedrà protagonista una delle voci più belle del panorama nazionale, Peppe Servillo, in scena a Londra l’1 e 2 febbraio al Pizza Express di Chelsea.

Torna nella capitale inglese a tre anni di distanza, quando nel 2019 si esibì in due sold out, sempre regalando al pubblico presente una carrellata di suoni ed emozioni. Qui la nostra recensione.

Anche questa volta sarà accompagnato da Rob Luft (chitarra), David Mantovani (basso), Matteo Saggese (piano e tastiere), Enzo Zirilli (batteria) e Maurizio Fabrizio (voce e chitarra), e insieme daranno vita a Italian Portraits.

Nelle varie tappe di questo viaggio musicale, Servillo toccherà la musica di Nino Rota, Paolo Conte, Domenico Modugno, Pasolini, Adriano Celentano, Pino Daniele, Ennio Morricone, Avion Travel, Lucio Battisti, Lucio Dalla e molti altri, eseguendo i brani in modo originale, ma anche passando dal jazz al latin jazz, dalla classica alla world music in rivisitazioni tutte personali.

Info: Peppe Servillo in “Italian Portraits”, 1 e 2 febbraio presso Pizza Express Chelsea -The Pheasantry (152/154 King’s Rd, London SW3 4UT) costo unico del biglietto £25. Qui il link per la prevendita.