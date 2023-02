Pasquetta a Londra con i Pinguini Tattici Nucleari

Connect on Linked in

Sarà una Pasquetta fuori dagli schemi, per chi deciderà di trascorrerla a Londra. Lunedi 10 aprile, infatti, suoneranno a Londra i Pinguini Tattici Nucleari, tra le band che nell’ultima tornata musicale, quella caratterizzata dalle ultime edizioni del festival di Sanremo, hanno ottenuto maggior successo.

La band bergamasca salirà sul palco del celebre The London Palladium, vero tempio dello spettacolo inglese.

“Siamo molto felici di aver la possibilità di portare la nostra musica all’estero e di avere una visibilità sempre più internazionale. Non vediamo l’ora di suonare in un posto storico come il London Palladium“, hanno fatto sapere i Pinguini Tattici Nucleari in una nota stampa, mentre sui social hanno condiviso un post con scritto: “Londra tira i calci a chi vuol guardare indietro. E noi indietro oggi non guardiamo: Inghilterra, arriviamo“.

Londra, insieme a Reykjavik in Islanda, saranno le uniche due date estere prima che il gruppo darà vita a una tourneé negli stadi tutta italiana che prende spunto dal loro quinto album in studio “Fake news”. Riccardo Zanotti e soci sono pronti a portare nuovamente la loro musica in giro tra Venezia, Milano, Roma, Firenze, Torino e molte altre città.

Info: Pinguini Tattici Nucleari, lunedi 10 aprile inizio ore 19. The London Palladium (8 Argyll St, London W1F 7T). Costo bigliettida £46.70 a £70.32. Qui il sito internet per la prevendita ufficiale.