Angelo Branduardi alla National Gallery. Concerto-omaggio a San Francesco

Connect on Linked in

Angelo Branduardi, tra i più fini cantautori italiani, ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la figura di San Francesco, tanto da avergli dedicato diverse opere musicali.

Non sorprende, quindi, più di molto la sua esibizione prevista per il prossimo venerdi 23 giugno quando sarà protagonista all’interno della National Gallery di Londra dove si sta svolgendo una esposizione dedicata proprio al Santo, che abbiamo avuto l’onore di raccontare in anteprima.

Branduardi sarà accompagnato dai musicisti Maurizio Fabrizio, chitarra, e Fabio Valdemarin, piano, esibendosi presso la Galleria 32, dove vi è la collezione di dipinti del XVII secolo dedicata al santo patrono d’Italia di cui ricorreranno gli 800 anni della morte nel 2026.

La performance prende spunto dall’album “L’Infinitamente Piccolo” progetto musicale pubblicato dietro specifica richiesta dei frati francescani di Assisi nel 2000, che ha riscosso il grande apprezzamento di pubblico e di critica in Italia e all’estero.

Una scenografia unica e irripetibile composta dai capolavori artistici conservati nella Galleria Italiana dell’arte barocca accoglierà la grande musica di Branduardi e la storia di San Francesco d’Assisi, narrata con passione e accuratezza nei brani che formano l’album.

“L’invito per questo evento mi è arrivato direttamente dalla National Gallery di Londra nella persona del suo direttore, Gabriele Finaldi – ha detto il cantautore -. Sono molto onorato che il mio lavoro, oramai più che ventennale su San Francesco, venga accostato alla mirabile mostra dedicata all’iconografia del Santo. Per questo concerto, che penso resterà unico, sono riuscito ad avere accanto due musicisti che molto hanno contato e contano nel mio percorso artistico: Maurizio Fabrizio, che fin dagli anni del mio esordio è stato prezioso collaboratore e Fabio Valdemarin che in questa seconda parte della mia carriera mi è diventato assiduo ‘compagno’ sul palco e non solo.”

Maggiori informazioni possono essere trovate al link ufficiale anche se è già tutto esaurito. (Foto in alto Wikimedia)