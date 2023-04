Britannici pazzi per lo spumante: in dieci anni boom delle importazioni

Connect on Linked in

C’è un paese che, oltre all’Italia, ama più di ogni altro far saltare il tappo in aria per celebrare qualsiasi evento, tanto che alcune volte non serve neppure avere un motivo valido per riempire il calice di spumante.

Sì, perché è proprio di spumante che stiamo parlando, e di Regno Unito in particolar modo che nel corso del 2022 ha quadruplicato le importazioni rispetto ad appena dieci anni fa.

Del 24% totale di spumante italiano esportato all’estero, il 44% se lo aggiudica l’UK contro appena il 10% del 2010, seguito da Russia (43%), Belgio (39% contro 17% di 12 anni prima) e Austria (33%).

A dirlo l’Osservatorio Uiv-Vinitaly che ha elaborato i dati di imbottigliamento raccolti presso gli organismi di certificazione nel corso dei 12 mesi del passato anno, Per gli spumanti italiani il 2022 è stato un nuovo anno di record, con una crescita del 4% che sfiora quota 1 miliardo di bottiglie prodotte.

Il dato segna un leggero aumento (+4%) rispetto a un eccezionale 2021 (+25%), con i comuni e varietali (+10%) che fanno meglio dei vini effervescenti Doc-Igp (+3%, 807 milioni di bottiglie).

A livello territoriale, l’85% degli spumanti italiani Dop-Igp ha origini venete (683 milioni di bottiglie) trainate dal fenomeno Prosecco, poi Piemonte (9% e 72 milioni) con l’Asti, Lombardia (3% e 24 milioni) con il Franciacorta, Trentino (2% e 16 milioni) con il TrentoDoc ed Emilia Romagna (1% e 7,4 milioni).

Sul mercato italiano il consuntivo 2022 sulle vendite chiude a +1% (284 milioni di bottiglie consumate), di cui -3% sul circuito dettaglio e +5% su quello ristorazione-bar. Un risultato da non sottovalutare, anche se i veri vincitori in Gdo risultano gli Charmat (spumantizzati in autoclave) non Prosecco, in forte crescita in generale(+13%), ma soprattutto al discount (+22% annuo).

Fa meglio l’export, che conferma il ruolo trainante degli spumanti italiani in favore di tutto il comparto vinicolo. Nel 2022 l’Italia ha esportato 5,2 milioni di ettolitri di spumante, in aumento del 6% rispetto al 2021, di cui 3,7 milioni di Prosecco (+6%) e 461.000 di Asti (+9%). Forte incremento dei valori esportati, superiore al 19% per il totale categoria per un controvalore di 2,2 miliardi di euro. Il Prosecco rimane locomotiva dell’export (+22% a valore, 1,6 miliardi di euro), ma cresce bene anche l’Asti Spumante, che vola a +16% e 168 milioni di euro di vendite.

Oggi – rileva l’Osservatorio Uiv-Vinitaly – lo spumante pesa per il 24% volume sul totale export, quota che solo nel 2015 era del 14%, e addirittura del 7% nel 2010. Oggi le bollicine sono il primo prodotto esportato in piazze chiave come Regno Unito, Francia e Stati Uniti.