Pasquetta con i “Pinguini”: due ore di musica al London Palladium

I Pinguini Tattici Nucleari hanno indubbiamente scelto una data molto impegnativa per esibirsi a Londra, ossia la sera di Pasquetta, dato che molti italiani erano partiti per il lungo weekend di vacanza e i turisti si apprestavano a rientrare a casa, ma alla fine il calore dei fans presenti non è mancato.

Sia la stall che il royal circle del prestigioso London Palladium erano pieni di persone, gran parte delle quali intente a cantare i recenti successi della band. Riccardo & Co si sono esibiti per circa due ore intontando sia il brano che li ha portati alla ribalta dal palco del festival di Sanremo, Ringo Starr, passando ai più recenti come Scrivile Scemo e La storia infinita.

Canzoni intervallate da molti ricordi, soprattutto quelli del frontman Zanotti che ha raccontato i suoi trascorsi quando era studente di musica nella capitale inglese, alternando il microfono col collega Elio Biffi il quale dalle tastiere è passato al ruolo di cantante per cantare Freddie. Con loro, sul palco, anche Nicola Buttafuoco chitarra, Lorenzo Pasini chitarra, Simone Pagani basso e Matteo Locati batteria.

Bergamo, Ridere, Wanna Be, Nonono, Pastello bianco sono alcune delle altre canzoni proposte durante la serata fino a quelle contenute nel loro ultimo album “Fake News”.

(Nella foto in alto e nel video in basso alcuni momento del loro concerto dal palco del London Palladium)