UK, nel 2022 record di immigrazione: 1,2 milioni si sono trasferiti nel Paese

Connect on Linked in

Nel Regno Unito l’immigrazione regolare netta nel 2022 ha raggiunto la cifra record di 606.000 persone. Lo documentano i dati dell’Office for National Statistics. La cifra è in aumento rispetto a poco meno di 500.000 registrato nel 2021.

In totale, 1,2 milioni di persone si sono trasferite in UK nel 2022, mentre 557.000 hanno lasciato il Paese.

L’ufficio di statistica governativo ha dichiarato che il livello record è dovuto a una “serie di eventi mondiali senza precedenti nel corso del 2022 e all’abolizione delle restrizioni a seguito della pandemia da coronavirus“.

Oltre alle persone che arrivano in UK per lavorare, la cifra include decine di migliaia di studenti internazionali e quasi 200.000 persone che sono giunte nell’ambito di programmi speciali per persone in fuga dalla guerra in Ucraina e dalla repressione cinese a Hong Kong.

Invece, il numero di persone che si sono trasferite provenienti dagli altri 27 stati menbri dell’Unione Europea è sceso a 151.000 nel 2022, mentre il numero di persone provenienti da fuori UE è stato di 925.000 unità.

Secondo gli analisti, il dato diffuso dall’ONS è pomunque in contraddizione con quanto promesso dal governo conservatore, di “riprendere il controllo delle frontiere” dopo la Brexit.

Due giorni prima della pubblicazione di queste cifre record, l’esecutivo ha annunciato l’intenzione di limitare drasticamente il ricongiungimento familiare per gli studenti stranieri. Il provvedimento, che entrerà in vigore a gennaio 2024, riguarda tutti gli studenti ad eccezione dei ricercatori post-laurea.

A questo indirizzo internet si può trovare il report completo dell’ONS diffuso oggi, 25 maggio.