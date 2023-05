Trafugati in Italia e approdati a Londra, recuperati reperti antichi per un valore di 12 milioni di euro

Connect on Linked in

Un trafficante di beni culturali che si spaccia per mercante d’arte e riesce a trafugare a Londra 750 reperti archeologici provenienti da scavi clandestini sul suolo italiano. Sembra la trama di un film, invece il cittadino britannico Robin Symes lo ha fatto davvero ed è riuscito a tenere per la sua società reperti per un valore complessivo di 12 milioni di euro, fino all’11 maggio scorso.

Poche settimane fa, infatti, si sono concluse le complesse trattative seguite dal ministero della Cultura, in sinergia con i Carabinieri dell’Arte e con la collaborazione dell’Ambasciata italiana a Londra e il 19 maggio i reperti sono arrivati a Roma. Altri 71 reperti si trovano attualmente negli Stati Uniti e verranno recuperati nei prossimi giorni dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Una storia che fa pensare al cinema e ai romanzi ma che in realtà è rappresentativa di quella che il Generale di Brigata Vincenzo Molinese, Comandante del Tpc, ha definito “archeomafie con compagini articolate che suddividono i vari compiti, dal ‘tombarolo’ al broker internazionale“, ha detto durante la conferenza stampa tenutasi stamattina nella Cappella dei Condannati del Museo di Castel Sant’Angelo. “Le indagini sull’arte – ha aggiunto- non finiscono mai, perché l’arte italiana è stata trafugata per anni e continua a esserlo“.

Stavolta, grazie proprio a queste indagini, è stato possibile scortare in Italia centinaia di vasi, gioielli, elementi di vestiario, monili in oro, argento, bronzo e ancora armi, utensili, sarcofagi, oggetti votivi e molto altro: il tutto risalente a un periodo databile dall’ VIII secolo a.C all’epoca medievale. Un accordo di restituzione analogo è stato siglato anche per alcuni reperti greci risalenti al Neolitico.

La società Symes Ltd, con sede legale nel Dorset ma operativa nella capitale inglese, si era sempre opposta ai tentativi di recupero dell’autorità giudiziaria italiana ed è stata sottoposta a procedura fallimentare nel Regno Unito e citata in giudizio in Italia tramite l’Avvocatura dello Stato per la restituzione dei beni o il risarcimento civile.

L’insieme dei reperti (alcuni nelle foto in alto e nel video in basso), il cui valore come anticipato è stimato in 12 milioni di euro, offre uno spaccato delle molteplici produzioni dell’Italia antica e delle isole. Tra i pezzi più pregiati esposti a Castel Sant’Angelo figurano: un tavolo tripode in bronzo proveniente da un contesto aristocratico dell’orientalizzante etrusco, due testiere equine da parata di ambito appulo-lucano, due pitture funerarie di area meridionale; per l’epoca romana, alcune teste virili in marmo di età imperiale, varie porzioni di statue e gruppi bronzei, o, ancora, il dipinto parietale con la raffigurazione di un tempietto strappato con ogni probabilità da una residenza vesuviana.