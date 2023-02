Torna “Match point”: il concorso letterario italiano per residenti in UK

Connect on Linked in

Torna la chiamata letteraria Match Point, quest’anno con un nuovo tema: “Di cosa hai paura?” Dopo il successo della prima edizione, e dopo la pubblicazione dei racconti vincitori della scorsa edizione su importanti riviste italiane, il concorso rilancia e annuncia la sua seconda edizione.

Organizzato dall’associazione culturale Il Circolo in collaborazione con la scuola di scrittura Londra Scrive, con la partecipazione della rivista letteraria Cattedrale, il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Londra, e il supporto di Italian Bookshop, Match Point è il primo e solo concorso per racconti scritti in lingua italiana da autrici e autori residenti nel Regno Unito.

“Di cosa hai paura?” è una chiamata letteraria per racconti inediti incentrati sui nostri timori: i terrori piccoli e grandi, fobie comiche o drammatiche, razionali o folli. Un’occasione per un’indagine, sotto forma di storie, sul pericolo e sui nostri traumi, personali o condivisi; sulle paure per il futuro o quelle fin troppo presenti, quelle che ci fanno male o quelle che, per fortuna, si risolvono con un sospiro.

Il tema del concorso letterario è ispirato al progetto di billboard art “Di cosa hai paura?” dell’artista Alice Padovani. Iniziato in Italia con i Musei Civici di Reggio Emilia, il progetto approderà presto a Londra grazie a We Rrestart – la no-profit londinese che sostiene la comunità attraverso progetti culturali e artistici.

Per partecipare al concorso è richiesto avere un indirizzo britannico ed essere maggiorenni. I racconti non dovranno superare i 20mila caratteri e andranno caricati sul sito de Il Circolo. La scadenza per partecipare è il 30 giugno 2023.

La giuria comprende professionisti della scrittura e dell’editoria: Olga Campofreda (scrittrice), Benedetta Cibrario (scrittrice), Isabella d’Amico (agente letterario), Daniele Derossi (scrittore), Marco Mancassola (scrittore), Paolo Nelli (scrittore), Giovanna Salvia (editor), Caterina Soffici (scrittrice).

I racconti vincitori riceveranno riconoscimenti in denaro, offerti da Il Circolo (£1,000 per il racconto vincitore e due premi di £500 per il secondo e terzo classificato). I tre racconti vincitori riceveranno inoltre la possibilità di un editing professionale e saranno presentati per la pubblicazione su Cattedrale – Osservatorio sul racconto, la rivista letteraria partner di Match Point 2023.

La premiazione si terrà a ottobre 2023 durante la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, all’Istituto Italiano di Cultura a Londra.

Simona Spreafico, presidente de Il Circolo, ha sottolineato: “L’enorme, e in parte inaspettato, successo della prima edizione ci ha fatto capire che Match Point ha trovato uno spazio nel pur ampio e qualificato panorama della cultura italiana in UK. Gli italiani e gli italofoni nel Regno Unito hanno storie da raccontare, da scrivere, e con Match Point offriamo un’occasione di farlo in un concorso serio, con una giuria qualificata e un tema di forte rilievo.”

Tutte le informazioni su Match Point e il form per partecipare si possono trovare a questo sito internet.