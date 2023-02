Stewart Copeland, tour estivo in Italia con gran finale a Taormina

Connect on Linked in

6 date live in Italia per “Stewart Copeland’s Police Deranged for Orchestra”, lo spettacolo che Stewart Copeland, il leggendario batterista e fondatore dei Police, sta portando in tour e che lo vede eseguire tutti i successi della storica band in versione orchestrale con l’ausilio di tre cantanti e un’orchestra.

Il tour italiano di Copeland, annunciato da D’Alessandro e Galli, debutterà il 12 luglio a Udine e continuerà a Perugia (Umbria Jazz, 14 luglio), Trento (16 luglio), Gardone (Tener-a-mente, 24 luglio) e Firenze (Musare Festival, 25 Luglio). Gran finale in Sicilia, il 27 luglio nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, uno show organizzato da Live Spettacoli, Show Biz e Fab10 Production, che si preannuncia come particolarmente emozionante per tutti gli amanti del rock.

Stewart Copeland ha trascorso più di tre decenni in prima linea nella musica contemporanea come rock star e acclamato compositore di film, così come nei disparati mondi dell’opera, del balletto e della world music e della musica da camera. Insieme a Sting e Andy Summers nel 1977, Copeland è noto come il fondatore dei Police, una band che ha definito la musica rock dagli anni ’80 fino ai giorni nostri. La sua carriera lo ha visto vendere oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo e conquistare numerosi premi, tra cui cinque Grammy Awards.

Lo spettacolo ““Stewart Copeland’s Police Deranged for Orchestra” è una serata orchestrale ad alta energia che ne celebra la straordinaria carriera. Prevista in scaletta l’esecuzione dei grandi successi dei Police, tra cui “Roxanne”, “Don’t Stand To Close To Me” e “Message in a Bottle”.

I biglietti per la data del Teatro Antico di Taormina sono già in vendita sul circuito Ticketone.