Squilli e vibrazioni improvvise dal vostro smartphone: domenica test di massa in tutto il Regno Unito

Connect on Linked in

Domenica, 23 aprile, alle ore 15 si terrà un test di massa senza precedenti in tutto il Regno Unito: un suono di allarme, o un segnale persistente di vibrazione che durerà anche fino a 10 secondi, scatterà su milioni di telefonini privati per simulare un’allerta collettiva di fronte a ipotetiche future emergenze. L’utente, dalla sua parte, non dovrà fare nulla.

Il sistema d’allerta, che riguarderà quasi tutti gli smartphone attivi presenti sul territorio, è stato concepito dalle autorità per segnalare rischi generalizzati in occasione di eventi climatici estremi, inondazioni o emergenze tipo grandi incendi; oltre che per casi di attentati terroristici o situazioni di pericolo per la sicurezza sul fronte della difesa civile.

In generale, ha spiegato il ministro Oliver Dowden, incaricato di coordinare il progetto per conto di Downing Street, si prevede possa essere usato per segnalare rischi riguardanti aree limitate e comunità mirate, piuttosto che su scala nazionale. In ogni modo non entrerà in funzione operativamente prima di vari mesi, o anche qualche anno, di test preventivi. Il primo, per l’appunto, si terrà questa domenica.

Qui il sito ufficiale con maggiori dettagli.