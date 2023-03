Hunt presenta il budget, agevolazioni pensionistiche e riduzione del costo della birra al pub

Connect on Linked in

“Il Regno Unito non è più a rischio recessione quest’anno”. Lo ha detto il cancelliere dello scacchiere e ministro delle finanze britannico, Jeremy Hunt, durante la presentazione delle sue linee guida del bilancio di primavera in Camera dei Comuni.

Citando le nuove stime dell’Obr, l’organismo che fornisce analisi indipendenti sulle finanze pubbliche del Regno Unito, il ministro ha riportato che il tasso di inflazione del paese prevede di scendere fino al 2.9% entro la fine di quest’anno, con una contrazione dell’economia dello 0.2%. Queste stime, ha spiegato Hunt, “confermano che l’economia britannica è sulla strada giusta” per uscire dalla crisi.

Una legge di bilancio “improntata alla crescita” e ad aiutare i più colpiti dall’aumento del caro vita, quella presentata oggi, che tra le riforme prevede maggiore supporto verso i disoccupati – con agevolazioni pensionistiche per incentivare gli over-50 a tornare al lavoro – 30 ore gratis di servizi per l’infanzia per genitori con bambini a partire da 9 mesi di età e la proroga per 3 mesi del tetto sui prezzi energetici per uso domestico.

I mercati non sono più ai livelli turbolenti del disastroso mini-budget del governo Truss dello scorso settembre, ma il livello dell’inflazione nel Regno Unito è ai livelli più alti degli ultimi 40 anni e milioni di persone continuano a soffrire l’impatto della crisi del caro vita. Continuano inoltre, a raffica, gli scioperi: solo oggi proteste di massa in tutto il paese per i dipendenti di servizi pubblici vari, dai medici di base, agli insegnanti fino ai macchinisti della metropolitana di Londra.

Di seguito le principali manovre contenute nella finanziaria presentata dal ministro:

Assistenza all’infanzia

Assistenza infantile gratuita a partire da Aprile 2024 per tutti i genitori che lavorano almeno 16 ore a settimana e con bambini dai 9 mesi ai 5 anni, per cercare di limitare i costi sempre più alti di childcare nel paese – uno più alti del mondo – e aumentare la forza lavoro

Aiuti su gas ed energia

Sul fronte del caro energia, il governo ha annunciato una estensione di tre mesi dell’Energy Price Guarantee, organo che protegge i consumatori dall’aumento dei costi di gas ed elettricità limitando l’importo che i fornitori possono addebitare per l’energia utilizzata .

. Buone notizie per quanto riguarda il previsto aumento della bolletta domestica media, destinata a raggiungere, a partire da aprile, le 3.000 sterline su base annua. Con gli aiuti pubblici, il tetto massimo mantenuto al livello attuale di 2.500 sterline anziché 3.000, fino a giugno. Mentre è destinato a finire con l’inizio della primavera il contributo per il periodo invernale di 400 pound.

Imposte e Pensioni

Abolito il lifetime tax allowance per le pensioni, una misura mirata a convincere medici e altri professionisti a rimanere in attività invece di ritirarsi

L’indennità fiscale per le pensioni aumenterà del 50%, dalle £40,000 alle £60,000.

Annunciata una agevolazione fiscale di 11p su birre e cider alla spina nei pub

Annunciata una estensione di 5p per un anno sull’imposta sui carburanti, e congelata per i prossimi 12 mesi.

Supporto ai business e alle aziende

Aumento dell’imposta sulla società dal 19% al 25% per aziende con profitti dalle 50mila alle 250mila sterline

Le aziende saranno in grado di detrarre gli investimenti in nuove tecnologie e macchinari per diminuire i loro profitti soggetti a tasse

Meno burocrazia per trader internazionali, ai quali sarà concesso più tempo per inviare documenti doganali

Defence spending

Il defence spending crescerà di 11 miliardi nei prossimi cinque anni

