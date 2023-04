Scontroso e irriverente: Angelo Duro torna sul palco a Londra

Connect on Linked in

Sarà Londra la prima tappa del nuovo tour europeo di Angelo Duro che salirà sul palco del Bloomsbury Theatre sabato 22 aprile dalle ore 19, per volare poi nei giorni a seguire a Dublino, Amsterdam, Berlino e Locarno.

Il comico palermitano torna nella capitale inglese a poco più di un anno di distanza dal suo ultimo show che si tenne a febbraio del 2022 al Leicester Square Theatre quando portò in scena “Vado in Erasmus. Per studiare? No, per sco**re”.

Il titolo del nuovo spettacolo è “Sono cambiato” ed è stato già messo in scena nel corso degli ultimi mesi in oltre quaranta teatri italiani registrando sempre il tutto esaurito. Ora arriva a Londra e ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima.

In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi del suoi fans sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la curiosità.

L’esordio di Angelo Duro è avvenuto nel programma televisivo “Le Iene” su Italia 1, e poi i suoi monologhi sulla rete lo hanno reso in pochi anni, una delle più influenti personalità sui social network, con un esercito di quasi due milioni di follower, per poi approdare nei migliori teatri nazionali, e adesso anche internazionali.

Si è ritagliato pure uno spazio nell’editoria con la pubblicazione del suo primo romanzo “Il piano B”, che è stato uno dei libri più venduti dalla casa editrice Mondadori. E’ stato tra gli ospiti dell’ultima edizione del festival di Sanremo recitando un monologo in cui raccontava di essere controcorrente, perché senza neppure un tatuaggio sul corpo. Con tanto di spogliarello in diretta nazionale.

Il costo dei biglietti va dai £35 ai £40 e per prevendita si può visitare il sito internet del teatro a questo indirizzo.

(Foto in alto dal suo profilo Facebook)