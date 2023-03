Sarà una “overdose d’amore”: Zucchero alla Royal Albert Hall per i 40 anni di carriera

Connect on Linked in

Si preannuncia una overdose d’amore quella che per tre serate di fila vedrà protagonista il bluesman italiano più celebre al mondo: Zucchero. Una definizione non casuale, perché è il titolo scelto per il suo nuovo world tour programmato per il 2024 che vedrà Londra tra le tappe principali, con ben tre date già fissate sul prestigioso palco della Royal Albert Hall: sabato 30, domenica 31 marzo e lunedi 1 aprile.

La prevendita ufficiale partirà venerdi prossimo, 31 marzo, dalle ore 10 di mattina (seguiranno maggiori dettagli) ma già solo l’annuncio ha creato molto fermento tra i numerosissimi fans di Sugar Fornaciari, soprattutto quelli della capitale inglsese dato che può essere definito uno di casa grazie a una serie di performance e apparizioni televisive di assoluto livello.

A partire dal concerto tenuto nella celebre Royal Albert Hall nel 2016, il primo di una lunga serie compresa la doppia data dell’anno passato (foto in alto, video in basso qui una nostra recensione); poi nell’estate del 2021 fu ospite nella prestigiosa rassegna estiva “British Summer Time” organizzata all’interno di Hyde Park, e sempre di recente ha avuto il privilegio di prendere parte a una delle trasmissioni musicali di punta della BBC “Later” (in basso un estratto) condotta da Jools Holland, segno che l’artista italiano è molto apprezzato e conosciuto sulla scena internazionale, e inglese in particolar modo.

I tre concerti del prossimo anno a Londra saranno anche l’occasione per celebrare 40 anni di carriera, con più di 60 milioni di dischi venduti, tra cui 8 milioni di copie del solo album “Oro, incenso & birra”. Le sue collaborazioni sono leggendarie dall’inconfondibile chitarra di Eric Clapton in “Wonderful World” al successo internazionale “Senza Una Donna” (Without a Woman) con Paul Young. Dalla versione italiana di “Mad about You”, (Muoio per te) sull’album “The Soul Cages” di Sting a “Miserere” con il Maestro Luciano Pavarotti. Il suo fascino è globale, avendo suonato in 5 continenti, 69 stati e 650 città incluse destinazioni uniche come Oman, Mauritius, Thaiti, Nuova Caledonia, Armenia e Nuova Zelanda, solo per citarne alcune.