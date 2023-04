Ricongiungimenti e coppie di fatto: le nuove regole in UK dal post Brexit

Connect on Linked in

Gli europei residenti nel Regno Unito, hanno vissuto in prima persona molti effetti collaterali della Brexit. Uno di questi è la difficoltà ad ottenere un permesso di soggiorno per coniuge e partner, che riguarda chi è qui con pre-settled o settled status, ed anche chi ha ottenuto la cittadinanza britannica.



Lo spartiacque tra due tipi di situazione molto diversi è la Brexit date, cioè 31 dicembre 2020.



Coloro che hanno contratto matrimonio prima di tale data, possono portare in UK il proprio marito o la propria moglie utilizzando il Settlement Scheme, sia che si tratti di coniuge europeo che extra-europeo.



Lo stesso schema è applicabile alle coppie di fatto, che devono però provare anche che la propria relazione fosse durable e cioè seria e stabile, già prima della Brexit. L’Home Office richiede prove di due anni di convivenza precedenti al 31.12.2020 o prove alternative che dimostrino l’esistenza di una relazione solida precedente tale data.



In entrambi i casi, la domanda è gratuita, e dà diritto a restare in UK per cinque anni con un pre-settled status, al termine dei quali si potrà fare domanda di settled status. In alcuni casi, coniugi o partner extra-europei devono necessariamente presentare domanda di visto di ingresso usando lo schema dell’EUSS family permit, e soltanto dopo potranno richiedere il pre-settled status.



Nononstante queste situazioni richiedano tempo e difficoltà burocratiche, chi ha una relazione precedente la Brexit si trova certamente in condizioni migliori di chi ha trovato l’amore dopo questa data.

Infatti in tal caso il Regno Unito non dovrà proteggere alcun diritto acquisito dal cittadino europeo prima dell’uscita del Paese dall’UE, e quindi is applicheranno le norme valide per tutti gli altri residenti in UK, compresi i britannici stessi, che sposano o hanno partner stranieri. Questa normativa ha requisiti che non sono sempre facili da soddisfare.



Riguardo la relazione, chi non è sposato dovrà provare che la relazione è stabile (ma non serve che tale relazione preesista alla Brexit). Anche qui, l’Home Office si aspetta prove di due anni di convivenza o, in mancanza di queste, altra documentazione che confermi la serietà e durata del rapporto.

Va poi soddisfatto il requisito finanziario per cui lo sponsor, cioè la parte che risiede in UK, deve dimostrare di guadagnare almeno £18.600 lorde annue, o più in caso di figli non residenti in UK, e di essere quindi in grado di mantenere coniuge ed eventuale prole. Le prove da inviare per dimostrare di guadagnare effettivamente questa cifra, dipendono dal tipo di lavoro svolto dallo sponsor, se a stipendio fisso o variabile, e da quanto tempo si lavori presso la stessa organizzazione.

Chi è direttore della propria società o chi è lavoratore autonomo, dovrà portare prove diverse da chi riceve buste paga.



Se si guadagna meno, si potrà in alcuni casi dimostrare di avere anche risparmi di una certa entità, che siano immediatamente disponibili. L’ammontare dei risparmi per coprire la differenza tra stipendio effettivo e i £18600 richiesti, deve essere di 2.5 volte la differenza, meno £16000. Ad esempio se ho uno stipendio di £15000 lorde mi serviranno risparmi pari a £16000, più 3.600 X 2.5 e cioè £25000.

La domanda da parte del coniuge o partner non può essere presentata dall’interno del Paese se si è qui come visitor, e costa £1530, a cui va aggiunto il contributo da pagare al servizio sanitario nazionale, l’NHS, che è di £1560. Se concesso, il visto dura 33 mesi e va rinnovato prima della scadenza.



Solo una volta accumulati cinque anni di residenza come coniuge o partner, si potrà fare domanda di permesso di soggiorno a tempo indeterminato, che al momento comporta una spesa di £2404. E’ chiaro che il secondo tipo di normativa sia piu’ complessa per cui è necessario leggere con attenzione le guide pubblicate dall’Home Office prima di presentare domanda.

L’autrice di questo articolo è Gabriella Bettiga director di MGBe Legal. Per contattarla gabriella@mgbelegal.com

