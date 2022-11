Ottavi di Champions: sarà Tottenham-Milan

Connect on Linked in

Il cammino in Champions League per il Milan continua a passare per Londra. Nel sorteggio degli ottavi di finale svoltosi oggi a Nyon i rossoneri hanno trovato il Tottenham di Antonio Conte. La sfida a eliminazione diretta si giocherà su due partite: gara di andata a San Siro martedi 14 Febbraio, ritorno nella capitale britannica mercoledi 8 marzo (nella foto il nuovo stadio del Tottenham).

Per il Milan di Pioli sarà l’opportunità di dimostrare il proprio valore al pubblico londinese, dopo la sfortunata trasferta a Stamford Bridge dello scorso 5 ottobre. Una vera e propria debacle (3-0), seguita da un ulteriore sconfitta per 2-0 nella sfida di San Siro. Due risultati che comunque non hanno frenato i rossoneri, capaci di qualificarsi come secondi nel girone, grazie a una serie di vittorie contro Dinamo Zagabria e Red Bull Salzburg.

Contro il Tottenham c’è da aspettarsi una partita diversa. Al contrario del Chelsea, la squadra di north London gioca un calcio piú tattico, spesso difensivista, fedele alle idee del suo manager Antonio Conte. Ma i tatticismi conteranno fino a un certo punto, e l’eliminazione diretta garantirà pathos e emozioni. Teatro della sfida londinese sarà il Tottenham Hotspur Stadium, una meraviglia architettonica inaugurata nel 2019, costruita dopo sorgeva il vecchio White Hart Lane.

I rossoneri possono considerare positivo il sorteggio, avendo evitato avversari sulla carta piú insidiosi come il Bayern (che trova il PSG) o il Manchester City (che giocherà contro il Leipzig). Sorridono anche le altre squadre italiane: l’Inter giocherà con il Porto mentre il Napoli andrà a Francoforte contro l’Eintracht. Due sfide alla loro portata. Completano il quadro Liverpool – Real Madrid, Brugge-Benfica e Dortmund-Chelsea.

La finale della Champions League 2022-23 si giocherà allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul, già teatro della finale del 2005, persa dal Milan ai rigori contro il Liverpool dopo essere andato in vantaggio 3-0. Un altro tabu da sfatare per i rossoneri, se riusciranno ad arrivarci.