Nella Tube rischio aria inquinata: trovate particelle di ferro, manganese e cromo

Forse converebbe tornare a indossare la mascherina ogni qualvolta si entra nella Tube di Londra. Il riferimento non è al rischio di rimanere infettati a causa della diffusione del Covid, soprattutto delle nuove varianti scoperte recentemente, quanto alla qualità dell’aria che avrebbe raggiunto livelli allarmanti, tanto da aver violato gli standard internazionali.

A dirlo una nuova ricerca condotta dall’Università del Surrey, nell’ambito del progetto Inhale dell’Engineering and Physical Sciences Research Council. Il Global Center for Clear Air Research dell’ateneo del Surrey ha raccolto particelle sospese nell’aria presso una piattaforma di livello profondo (circa 18 metri sotto terra) nella stazione di South Kensington.

I risultati hanno rilevato che l’ambiente sotterraneo testato ha superato le linee guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione mondiale della sanità per le particelle di inquinamento atmosferico fini, anche se i dati rimangano ben entro i limiti stabiliti dall’Health and Safety Executive del governo britannico.

L’inquinamento raccolto è stato analizzato utilizzando un microscopio elettronico dall’Imperial College London per testarne la composizione, che ha rilevato minuscole quantita’ di particelle ultrafini (100 nanometri o meno), tra cui ferro, manganese e tracce di cromo e materia organica tossica.

Il professor Prashant Kumar, capo dello studio e direttore del Gcare presso l’Università del Surrey, ha dichiarato: “E’ necessario fare più lavoro per capire in che modo le tracce di metallo nelle piccole particelle sospese nell’aria influiscono sulla salute delle persone. Nel frattempo, raccomandiamo di prendere in considerazione il miglioramento della ventilazione nella metropolitana di Londra, ove possibile. Il nostro team indica la Elizabeth Line di recente apertura come esempio di buona pratica, in particolare l’utilizzo di uno schermo tra il treno e la banchina per proteggere i passeggeri dall’inquinamento causato dai treni“.

Il monitoraggio e la raccolta delle particelle ha avuto luogo sulla piattaforma della Piccadilly Line in direzione est nella stazione di South Kensington, che serve anche le linee District e Circle. La Piccadilly Line è una linea di livello profondo relativamente chiusa all’aria esterna. Il team ha monitorato l’inquinamento atmosferico su un binario della stazione durante le ore di esercizio (dalle 5:00 a mezzanotte) e le ore di riposo. Lo studio si e’ svolto da settembre 2020 a ottobre 2020.

