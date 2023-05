Mario Biondi, atteso ritorno a Londra: sei concerti al The Forge

Connect on Linked in

Ogni suo ritorno a Londra corrisponde a un sold out più che certo. E lo sarà anche questa volta, quando Mario Biondi per ben sei serate consecutive si esibirà sul palco del The Forge dal prossimo 29 agosto e fino al 3 settembre.

Si tratta di un appuntamento fisso che il cantatuore siciliano ha con la capitale inglese ormai da anni, interrotto solo un paio di volte a causa della nota emergenza sanitaria. Già l’anno passato, Biondi è tornato a far vibrare la sua voce ospite in un’altra leggendaria location: l’Union Chapel. Per l’occasione abbiamo avuto il piace di intervistarlo nei giorni prima del live (video in basso).

Tornerà ora quasi a fine estate presentando i suoi maggiori successi in un mix di ben oltre venti anni di carriera, dal lancio del suo primo album “Handful of Soul” datato 2006 fino all’ultimo “Dare” de 2021.

“Negli ultimi anni ho avuto il piacere di suonare in tanti paesi – ha raccontato l’artista siciliano – calcando i palchi di venue spettacolari come Il Kennedy Center di Washington, l’Acropoli di Atene, il Teatro Martì a L’Habana, compreso il leggendario Ronnie Scott’s di Londra. Non vedo l’ora di tornare di nuovo nella capitale inglese presentando suoni nuovi e più longevi, ma che rappresentano sempre le mie origini e le mie passioni”.

La vocazione internazionale era evidente sin dai primi anni della sua carriera. Appassionato di musica soul, nel 1988 aprì i concerti del grande Ray Charles, e divenne noto al pubblico in seguito alla pubblicazione in Giappone del singolo “This is what you are”, rilanciato in tutta Europa da Norman Jay, celebre dj della BBC.

Il costo dei biglietti per i sei concerti in programma al The Forge pargono da £42.00 e per la prevendita questo il sito internet ufficiale.