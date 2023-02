La Basilicata in mostra a Londra al Travel Hashtag

Connect on Linked in

Per il secondo anno consecutivo Londra ha ospitato Travel Hashtag, evento itinerante che ha l’obiettivo di promuovere l’Italia come meta turistica puntando di volta in volta su determinate eccellenze.

Una location non casuale, dato che il Regno Unito è tra i top 5 per numero di turisti diretti verso il Belpaese. La conferenza ha una sua connotazione specifica, dato che l’obiettivo è far incontrare gli operatori, di entrambe le sponde, per cercare di creare quel match utile a promuovere le potenzialità storiche, culturali, paesaggistiche e culinarie dell’Italia.

Questa seconda edizione di Londra, nona a livello internazionale, ha come tema “Incoming Italy”. “Insieme a Enit abbiamo lavorato ad un’edizione volutamente sbilanciata sulla parte di business networking – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. Il 2023 sarà un anno di ulteriore crescita per la domanda turistica e con il nostro format vogliamo dare l’opportunità a piccoli e grandi player italiani di promuoversi in un contesto riservato e di alto profilo, ideale per lo sviluppo delle relazioni B2B. I viaggiatori dal Regno Unito sono ai primi posti della classifica dei turisti stranieri che scelgono l’Italia: Travel Hashtag sarà l’occasione per alimentare ulteriormente l’interesse del mercato UK verso le nostre destinazioni”.

Nella sale del Melia White House Hotel si sono incontrati molti operatori in rappresentanza di aziende e enti, tra i quali ITA Airways e Regione Basilicata (in alto il porto di Maratea).

“Arriviamo a Londra certi che il cliente inglese rappresanta per noi una fetta molto importante del turismo proveniente dall’estero – ha detto Antonio Nicoletti, direttore generale APT Basilicata -. La regione che rappresento, secondo le maggiori riviste internazionali specializzate in turismo, sarà la verà novità del 2023. Abbiamo cultura, storia, tradizione, e poi richiami unici come il ponte tibetano più lungo al mondo, e ancora Craco, definita la ghost town comparsa in decine di film, tanto che anche il cineturismo è diventato un forte richiamo per visitare la Basilicata”.

“Londra risponde sempre molto bene ai nostri eventi – aggiunge Gianni Leone, organizzatore locale di Travel Hashtag – segno che l’anno in corso ha tutte le caratteristiche per riportare, se non addirittura superare, il flusso turistico inglese verso l’Italia ai livelli pre pandemici del 2019. Il nostro obiettivo rimane quello di poter essere un osservatore delle tendenze e novità del turismo italiano verso il resto del mondo, attraverso i nostri eventi itineranti. Per il 2023 ne abbiamo in programma ben 9, tra i quali New York a settembre, ma le nostre intenzioni sono di organizzarle uno al mese abbracciando tutti i continenti. Per tale motivo stiamo già lavorando per portare le eccellenze italiane, attraverso Travel Hashtag in luoghi come Bangkok“.