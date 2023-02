Londra celebra gli Azzurri del Rugby (nonostante la sconfitta rimediata dai padroni di casa)

Connect on Linked in

Nonostante la sconfitta rimediata dall’Italia dai padroni di casa dell’Inghilterra, vincitori domenica pomeriggio al Twickenham Stadium per 31 a 14, il weekend che si è appena concluso ha rappresentato un motivo per festeggiare i colori del Belpaese in un torneo sempre più amato dai tifosi italiani: il Sei Nazioni.

Proprio Londra ha voluto celebrare con una dedicata festa la presenza degli Azzurri nella capitale inglese. L’evento si è svolto presso l’Ambasciata d’Italia che ha ospitato la nazionale italiana; una rappresentanza del team, guidata dal presidente federale Innocenti e dal capo delegazione Morelli, ha incontrato gli ospiti dell’Ambasciatore Inigo Lambertini ed alcuni rappresentanti delle principali aziende italiane operanti nella capitale inglese e nel Regno Unito in occasione della partita del Sei Nazioni Inghilterra- Italia. Un incontro frutto della collaborazione tra FIR ed ICE, l’agenzia che si occupa della promozione del Made in Italy nel mondo,

I rapporti e gli scambi commerciali tra i due paesi sono da sempre solidi e continui. Lo confermano i numeri: le esportazioni dall’Italia al Regno Unito sono cresciute dal 2015 al 2019 e dopo una riduzione nel 2020, anno in cui la pandemia da Covid-19 ha registrato il suo maggior impatto economico per effetto delle restrizioni alla circolazione ed alla produzione, sono risalite nel 2021. La bilancia commerciale continua a presentare un saldo positivo per l’Italia.

Secondo i più recenti dati dell’Osservatorio Economico sui mercati esteri del Governo il controvalore dell’export dall’Italia all’Inghilterra tra gennaio e ottobre del 2022 è stato di 22.632,95 milioni di euro con un ulteriore aumento rispetto all’anno precedente. Tra i prodotti maggiormente richiesti dal mercato d’oltremanica quelli del comparto alimentare e enologico ma anche macchinari e apparecchiature per l’industria, veicoli, prodotti farmaceutici e abbigliamento.

Il rugby dunque si fa ambasciatore delle nostre aziende e delle eccellenze italiane. “Il torneo Sei Nazioni rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare l’eccellenza Italia all’estero: vi è una condivisione tra i valori che caratterizzano uno sport sano e competitivo come il rugby e lo spirito che ispira le aziende italiane che si proiettano sui mercati esteri. In entrambi i campi occorre infatti dotarsi di alcune caratteristiche come il senso del lavoro di squadra, il rispetto, la disciplina ed il coraggio“, ha dichiarato Roberto Luongo, direttore generale dell’ICE. “La collaborazione dell’Agenzia ICE con la Federazione italiana Rugby rientra nell’ambito della campagna straordinaria voluta dalla Farnesina, volta a sostenere il Made in Italy, le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale“.