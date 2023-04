London Book Fair: Italia in prima linea con 16 case editrici partecipanti

Connect on Linked in

Saranno ben 16 le case editrici italiane che parteciperanno alla London Book Fair, una delle fiere del libro tra le più importanti a livello internazionale in programma dal 18 al 20 aprile presso il centro espositivo Olympia.

La manifestazione, che si svolge con cadenza annuale e che ha raggiunto la 52esima edizione, vede una media 15.000 visitatori provenienti da ogni parte del mondo confermandosi quindi come uno dei principali eventi catalizzatori per publisher internazionali, professionisti ed esperti del settore editoriale.

Come anticipato, ci sarà una presenza massiccia delle aziende editoriali italiane che saranno presenti in uno spazio unico organizzato dall’agenzia ICE in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori. Al termine della prima giornata di fiera, il 18 aprile a partire dalle 17.30 si terrà anche un momento di networking durante il quale i visitatori potranno confrontarsi con gli espositori italiani presenti.

Nelle giornate successive le aziende del Belpaese terranno un pitch di presentazione nell’area comune, moderato dal giornalista de Il Sole 24 ore Simone Filippetti, dove avranno modo di promuovere le loro nuove proposte e trend editoriali.

Il Regno Unito è il quarto mercato editoriale più importante del mondo, dopo Stati Uniti, Cina, Germania e nel 2022 il Paese si è confermato come il più grande esportatore di libri. Il mercato interno dell’editoria britannica ha assistito negli ultimi anni ad un mutamento dei gusti e delle abitudini: in particolare le librerie hanno ceduto il passo ai rivenditori online che oggi detengono una quota importante del mercato (rispettivamente 32% le prime e oltre 50% i secondi), in parte grazie anche alla crescente popolarità degli audiolibri tra i consumatori britannici. L’editoria rimane il fondamento dell’industria creativa del Regno Unito nel suo insieme, con i migliori film, programmi TV ed opere teatrali ispirati prima di tutto dai libri.

L’Italia invece occupa il quarto posto nella classifica delle produzioni editoriali in Europa e vale oltre 1,7 miliardi di euro, in crescita rispetto al periodo pandemico. Similmente le importazioni britanniche sono diminuite durante la pandemia ma sono ora in ripresa e valgono il 20,1% della domanda interna. L’importanza di una rappresentanza italiana alla London Book Fair è ulteriormente avvalorata dai dati AIE – Associazione Italiana Editori secondo cui tra il 2014 ed il 2020 le vendite di diritti d’autore italiani sono aumentate dell’11% nel Regno Unito facendo registrare il quinto maggior aumento come singolo paese in Europa per questa categoria.

Le aziende presenti sono: 24 Ore Cultura, Corraini Edizioni, Edra Publishing, Golinelli , Griffin Publisher, Gruppo Albatros, Hoepli, Il Portico, Laterza, Lo Scarabeo, Moon, Mondadori, Electa Gruppo Mondadori, O.G.M., Piemme Gruppo Mondadori, Sassi, Sperling & Kupfer Gruppo Mondadori, Tomolo Edigi, Ò Edizioni, Vassena @ Milano, Scouting & Consulting.

Qui il sito internet ufficiale della London Book Fair.