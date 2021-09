Lavazza apre a Londra il suo primo store fuori dall’Italia

Connect on Linked in

Un altro importante brand del made in Italy sceglie di aprire a Londra il suo primo store fuori dal Belpaese. E sceglie di farlo in uno dei momenti più difficili della storia recente per la capitale inglese alle prese con la Brexit e la ripresa post pandemica.

Si tratta di Lavazza che ha da poco inaugurato il suo primo flagship store fuori dall’Italia. Tre piani di un palazzo storico, di fronte all’iconico Liberty store di Great Marlborough Street, all’incrocio con Regent Street.

“Un investimento strategico in un mercato chiave come quello del Regno Unito” ha detto Gloria Bagdadli, Global Retailing Director del gruppo torinese, che fa seguito all’apertura sempre a Londra dello store più grande del gruppo Eataly, inaugurato pochi mesi fa accanto alla stazione di Liverpool Station (qui il nostro articolo).

I 500 metri quadrati del Lavazza Store celebrano il chicco di caffè a 360 gradi: dal pregiato Espresso 1895 alle ricette regionali italiane, fino alle creazioni uniche di coffee design e molto altro ancora, in un luogo dove è possibile apprezzare “il caffè in tutte le sue forme“, come spiegano i responsabili dell’azienda. “Un viaggio alla scoperta dello straordinario mondo dell’autentico caffè, che ha come protagonista il concetto chiave dello store, il Coffee Design“.

La caffetteria vera e propria si trova al piano terra. Qui un bancone ideato dall’architetto Carlo Ratti è ispirato alla forma del chicco di caffè. Per chi vuole bere il caffè in tranquillità, invece, è disponibile anche una seating area. Oltre al caffè non mancheranno pasticcini, cocktail o il menu “Coffeetails” da gustare all’ora dell’aperitivo.

“Come parte del processo di internazionalizzazione di Lavazza, il Regno Unito è uno dei mercati chiave del nostro business. Il flagship store di Londra rappresenta quindi un investimento strategico per noi come marchio globale e rafforza il nostro impegno verso il mercato locale – ha aggiunto Gloria Bagdali -. Siamo orgogliosi di poter finalmente aprire le porte di uno store che ci permetterà di relazionarci con i nostri consumatori britannici e internazionali su un nuovo livello, con brand experience tangibili del marchio Lavazza“.

In occasione del lancio ufficiale, Lavazza ha sviluppato un gioco interattivo di realtà aumentata, il “Lavazza PickmeUp London”, con il quale collezionare tazze virtuali e vincere una serie di premi.