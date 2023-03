Immigrazione clandestina, linea dura di Downing Street

Print This Post

Un disegno di legge sull’immigrazione illegale che “fermerà le barche” che stanno portando “decine di migliaia” di persone nel Regno Unito.

Così la ministra degli Interni Suella Braverman ha illustrato la nuova legge elaborata dal governo di Londra per impedire alle piccole imbarcazioni di attraversare la Manica dopo che, ha affermato, negli ultimi anni decine di migliaia di richiedenti asilo sono stati accolti nel Regno Unito. Secondo la legge, ha aggiunto, potenzialmente “ci sono 100 milioni di persone” in tutto il mondo che avrebbero diritto all’asilo nel Regno Unito.

Braverman ha quindi affermato che i migranti potranno essere detenuti per 28 giorni senza cauzione o controllo giudiziario una volta arrivati sulle coste britanniche e poi saranno rimpatriati nel loro Paese se sicuro, oppure in un Paese terzo come il Ruanda.

Potranno presentare ricorso nei confronti del decreto di espulsione solo i minori di 18 anni, coloro che non sono idonei al volo dal punto di vista medico o che sono a “rischio reale” se vengono rimpatriati nel Paese che hanno lasciato.

Downing Street ritiene che il provvedimento scoraggerà i migranti e ostacolerà le bande di trafficanti che inviano persone disperate in viaggi pericolosi attraverso una delle rotte di navigazione più trafficate del mondo.

Il premier Rishi Sunak ha detto con la legge si “riprenderà il controllo” delle frontiere del Regno Unito, un impegno centrale della riuscita ma divisiva campagna per l’uscita del Paese dall’Unione europea.

I critici affermano che il piano è immorale e inattuabile, dal momento che le persone che fuggono da guerre e persecuzioni non possono essere rimandate a casa, ed è probabilmente l’ultimo di una serie di impegni sull’immigrazione non mantenuti dai governi britannici che si sono succeduti.

“Il disegno di legge non fermerà le piccole imbarcazioni che attraversano la Manica. Non farà altro che aumentare il trauma delle persone su queste imbarcazioni, danneggiando ulteriormente la reputazione globale della Gran Bretagna in termini di equità e compassione“, ha dichiarato Laura Kyrke-Smith, direttrice esecutiva del gruppo umanitario International Rescue Committee.

Il Regno Unito riceve meno richiedenti asilo di alcune nazioni europee come l’Italia, la Germania o la Francia. Ma migliaia di migranti provenienti da tutto il mondo si recano ogni anno nel nord della Francia nella speranza di raggiungere il Paese, attratti da legami familiari, dalla lingua inglese o dalla percezione della facilità di trovare un lavoro.