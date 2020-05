Il Regno Unito è il primo paese europeo per morti da coronavirus

Connect on Linked in

Il Regno Unito fa un balzo in avanti e si classifica, suo malgrado, primo paese europeo e secondo a livello mondiale dopo gli Stati Uniti per numero di decessi collegati alla pandermia da coronavirus.

La conferma è giunta dall’ONS, l’istituto nazionale di statistica britannico, che nel corso degli ultimi giorni ha cambiato sistema di analisi allineandosi ad alcuni dei maggiori paesi europei, ossia inserendo nel totale delle vittime non solo coloro che hanno perso la vita in ambito ospedaliero, ma anche nelle case di cura e abitazioni private.

Ad oggi sono poco più di 32mila i decessi totali registrati compresi quindi le 5.890 persone morte nelle case di riposo, le 1.306 in abitazioni private e le 301 in ospizi. Sempre secondo l’ONS, il 71,8% dei decessi registrati fino al 24 aprile è avvenuto in ospedale.

Dalla fine dello scorso mese, tuttavia, l’istituto ha rilevato un calo nella curva della mortalità complessiva nel paese dopo un mese di lockdown. Dato che è stato in parte confermato anche dallo stesso primo ministro Boris Johnson che nei giorni scorsi ha assicurato che il paese aveva raggiunto il picco massimo dei contagi.

Ora, però, mentre buona parte del Vecchio Continente ha dato il via alla fase 2, in UK sicuramente verrà spostata la deadline del lockdown inizialmente fissata per giovedì prossimo, 7 maggio. Nella stessa giornata Johnson parlerà di nuovo alla nazione comunicando quali saranno le novità in termini di misure restrittive che dovranno essere seguite dalla popolazione fino al termine del mese quando verrà deciso se dar vita alla fase 2.

