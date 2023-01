Il cinema di Venezia sbarca a Londra: cinque le anteprime in programma

Connect on Linked in

La mostra del cinema di Venezia, tra le più attese e qualificate a livello mondiale, sbarca a Londra in occasione di una rassegna dedicata proprio al meglio proiettato in occasione della recente edizione

L’appuntamento è presso il Curzon, sala cinematografica nel cuore della capitale inglese, nel quartiere di Soho, dal 3 al 6 febbraio. Creata nel 1932, la Mostra del Cinema di Venezia è stata la prima rassegna cinematografica della storia. Oltre ad essere il festival cinematografico più antico del mondo, è anche considerato uno dei festival cinematografici internazionali più importanti e iconici del mondo. Nel novembre 2021 per la prima volta nella sua storia, una selezione del programma è stata presentata a Londra attraverso una collaborazione unica tra La Biennale di Venezia, l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e l’espositore Curzon.

Dopo quel debutto di successo, From Venice to London torna nel 2023 per la sua seconda edizione, questi i titoli in programma:

Amanda di Carolina Cavalli Burning hearts di Pippo Mezzapesa Chiara di Susanna Nicchiarelli Monica di Andrea Pallaoro The matcher di Benedetta Argentieri



La selezione rappresenta la ricchezza e la visione del cinema italiano, con narrazioni che esplorano e sfidano temi come il genere, la religione, la famiglia e la redenzione. Con tutti e cinque i titoli presentati come anteprime britanniche e con la presenza di registi e cast, From Venice to London offre al pubblico del cinema britannico un’opportunità anticipata per guardare alcuni dei film più celebri che hanno avuto la loro prima mondiale nel settembre 2022 alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Festival.

Per acquisto dei biglietti questo il sito internet ufficiale.