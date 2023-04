Giorgia Meloni domani a Londra per incontrare Rishi Sunak

Connect on Linked in

Una missione di due giorni per certificare l’eccellente stato del rapporto bilaterale fra i due Paesi e rilanciare il dialogo strategico a tutto tondo con un partner e alleato chiave. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani e dopodomani, giovedi e venerdi, sarà a Londra per un bilaterale con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak.

Si tratta del secondo incontro dopo il colloquio a margine della Cop27 in Egitto (nella foto in alto), tenutosi a novembre 2022, a poche settimane dall’insediamento dei rispettivi governi.

Il primo faccia a faccia aveva rappresentato un’occasione per conoscersi e iniziare a gettare le basi per continuare il lavoro che vede Italia e Regno Unito, entrambi Paesi del G7 e fondatori della Nato, vicini su molte questioni e in particolare in materia di difesa e di sostegno all’Ucraina.

Per Meloni, sottolineano fonti italiane, si tratta della prima visita di due giorni in un Paese europeo, segno dell’importanza che il governo italiano attribuisce alle relazioni con il Regno Unito.

Insieme al primo ministro italiano, giungerà a Londra anche il ministro della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che incontrerà invece alcuni imprenditori che operano tra Italia e Regno Unito.

Meloni e Lollobrigida non saranno comunque gli unici due rappresentanti delle istituzioni italiane a giungere a Londra nelle prossime settimane, dato che anche nell’agenda del presidente della Repubblica Sergio Matterella c’è un viaggio nella capitale inglese, dato che il 6 maggio sarà a Londra tra gli ospiti stranieri per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, nell’Abbazia di Westminster.