Fino a 2 litri di liquidi nel trolley da cappelliera. Il London City cambia le regole

Se un turista italiano volesse fare una veloce toccata-e-fuga per assistere all’incoronazione di re Carlo, in programma sabato 6 maggio, e tornare a casa portando con sé una bottiglia di whisky commemorativa dell’evento nel suo trolley da cappelliera, lo potrà fare senza problemi.

L’importante è che riparta dal London City, il primo aeroporto della capitale inglese che ha introdotto una nuova tecnologia che permette di scansionare i bagagli da portare a bordo senza dover tirare fuori nulla, come normalmente avviene per laptop e tablet, e sopratttutto senza mettere su un altro vassoio i contenitori dei liquidi, anche fino a un massimo di 2 litri.

E’ proprio questa la grande novità introdotta da uno degli scali della metropoli che ha cancellato il limite dei 100 millilitri imposti finora sui liquidi che i passeggeri possono portare a bordo degli aerei. Questo grazie all’introduzione di un sistema super avanzato di controllo dei bagagli a mano dotato di scanner C3 in grado di assicurare immagini ad alta risoluzione in 3D delle borse esaminate ai controlli di sicurezza prima degli imbarchi.

Questo tecnologia – tarata per escludere con maggiore accuratezza la sospetta presenza di sostanze esplosive – consentirà da adesso in avanti ai viaggiatori di portare a bordo bottiglie contenenti fino a 2 litri di liquidi e di non dover più tenere in una busta trasparente separata gli articoli da toilette.

Il sistema era finora entrato in funzione nel Regno Unito solo nel piccolo aeroporto di Teesside, presso Middlesbrough, nel nord dell’Inghilterra, ma come sorta di test per verificare l’accuratezza del sistema. Qualche settimana fa, l’introduzione in maniera ufficiale al London City mentre, per il futuro prossimo, il governo britannico ha fissato la scadenza di giugno del 2024 per la sua adozione in tutti i maggiori scali di Londra e del resto del Paese. Tra i prossimi che adotteranno il sistema ci sono il Terminal 3 di Heathrow, l’aeroporto di Gatwick e l’aeroporto di Birmingham.

Il limite del 100 ml di liquidi ammessi a bordo fu stabilito nel 2006, nel quadro di un aggiornamento delle norme di sicurezza negli aeroporti deciso sulla scia degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Usa. Ed è tuttora in vigore nella generalità degli aeroporti di altri Paesi.

(foto @ Pixabay)