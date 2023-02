Donatello, arte e genio. Al V&A si apre la più grande mostra mai allestita in UK

Connect on Linked in

Si apre domani, sabato 11 febbraio, la prima grande mostra organizzata nel Regno Unito dedicata all’arte di Donatello. Come Londra Italia abbiamo avuto il piacere di visitarla in anteprima. Si tratta di una esposizione particolare che esplora uno dei geni del Rinascimento che come pochi altri è riuscito a fondere più tecniche nelle sue opere, tanto da aprire nuove strade studiate (ed imitate) nei secoli successi da altri rinomati artisti.

Donatello: Sculpting the Renaissance, questo il titolo scelto dal Victoria & Albert Museum il quale ha riservato la nuova area alle opere in mostra, alcune di esse per la prima volta mostrate in UK. L’obiettivo dell’esposizione è mettere in evidenza le innovazioni, le collaborazioni e le ispirazioni di Donatello all’interno del vibrante contesto artistico e culturale dell’Italia del XV secolo.

Considerato tra i più grandi scultori di tutti i tempi, Donatello (1386-1466) fu all’avanguardia di una rivoluzione nella pratica scultorea nel primo Rinascimento. Lavorando nell’intera gamma di materiali e tecniche scultoree, tra cui marmo, bronzo, legno, terracotta e stucco, contribuì a rendere uniche chiese, luoghi istituzionali e privati, come le sontuose residenze della famiglia Medici, di cui era molto amico, e della loro cerchia di conoscenze nobili e borghesi che hanno proiettato Firenze nell’olimpo delle città d’arte.

Più di cento le opere in esposizione, tra cui il primo David in marm e l’Attis-Amorino in bronzo proveniente dal Museo Nazionale del Bargello, nonché lo spettacolare busto reliquiario di San Rossore del Museo Nazionale di San Matteo di Pisa, e i bronzi dall’Altare Maggiore della Basilica di Sant’Antonio a Padova.

Per la prima volta in mostra nel Regno Unito anche il bassorilievo scolpito raffigurante l’Ascensione di Cristo che consegna le chiavi a San Pietro, che al termine della esposizione sarà esposto accanto alla Madonna delle Nuvole al Museum of Fine Arts di Boston.

Attraverso questi, e altri prestiti eccezionali, la mostra offrirà ai visitatori una visione unica del genio e del ruolo centrale di Donatello in uno dei momenti più floridi della cultura europea. La mostra combinerà un approccio tematico e cronologico, comprendendo l’interrelazione tra scultura, pittura, disegno e lavoro orafo.

Varie le sezioni nelle quali il visitatore potrà immergersi esplorando l’arte di Donatello: la prima riguarderà la sua formazione fiorentina, nel pieno del fiorire della scultura rinascimentale cittadina. La seconda sezione, Tradizione e Innovazione, esplora più in profondità la capacità di Donatello di coniugare l’ispirazione dall’antichità con quella dal passato più recente per creare una nuova visione artistica, compreso il suo contributo alla rielaborazione del modo di concepire il ritratto evidenziando maggiormente l’intimità espressiva soprattutto nei soggetti religiosi, come nel caso della Madonna e del Cristo nella Vergine col Bambino.

La terza sezione si intitola “Bronzi sacri e secolari” e si concentra su un gruppo accuratamente selezionato di opere in bronzo, dimostrando come Donatello abbia avuto la capacità anche di soddisfare le esigenze dei mecenati e dei diversi contesti di allora – pubblici e privati, sacri e profani – modellando perfettamente questo prezioso materiale. La sezione “Padova e il Nord Italia” esplora il soggiorno decennale di Donatello a Padova (1443-54) e come questo sia stato significativo per gli sviluppi artistici della città, così come dei centri vicini tra i quali Ferrara e Venezia.

“Devozione ed emozione” si concentra sull’eccezionale capacità di Donatello di ritrarre le emozioni attraverso sia il disegno che lo sfruttamento dei materiali, solitamente destinati a ispirare pratiche devozionali religiose. La sezione espositiva finale, “Omaggio a Donatello”, mette in luce la sua eredità. Si potranno vedere sculture a lui ispirate realizzate da generazioni di nuovi artisti nel periodo del tardo Rinascimento, così come del Diciannovesimo e inizio Ventesimo secolo, in cui la sua scultura rinascimentale era sia emulata che imitata.

Info: Donatello: Sculpting the Renaissance, da sabato 11 febbraio presso The Sainsbury Gallery – V&A Museum (Cromwell Road London, SW7 2RL). Biglietto d’ingresso £20. Qui il sito ufficiale.

