Dalla Tube di Londra al palco di Rai 2: stasera lo show è con David’s Pianosound

Ci sarà anche un busker tutto italiano, e direttamente da Londra, stasera su Raidue in occasione della prima puntata di “Dalla strada al palco”, la trasmissione di successo condotta da Nek. Si tratta del torinese Davide Stramaglia, in arte David’s Pianosound, che ormai da anni accompagna con le sue note centinaia di migliaia di viaggiatori che ogni giorno si muovono lungo le stazioni della Tube.

Davide sarà tra i concorrenti dello show televisivo che per sei puntate, in prima serata, porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. E chi meglio di un busker può raccontare, e mostrare il fascino di questo mondo?

Oltre a Davide, in scena ci saranno gli acrobati su pali oscillanti della Compagnia dei Folli, i giocolieri Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco, il violinista Isaac Minert, il vocalist, magazziniere nella vita, Joe Bless, la cantante Martina Zaghi, il duo voce e violino Riccardo & Celine, la cantante lirica Naimana, il ventriloquo Daniele, i gruppi degli Street Sharks, la jug band No Funny Stuff che suona con strumenti autocostruiti, e il sand artist Mauro Masi.

I busker condivideranno le loro abilità legate ad ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori con straordinarie esibizioni all’interno di uno studio che ricrea le gioiose atmosfere delle più belle piazze. Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta. Tutto questo fa di “Dalla strada al Palco” uno spettacolo autentico e la più grande festa degli artisti di strada in tv.

Tornando a David’s Pianosound, classe 1978 ha iniziato a suonare il piano all’età di quattordici anni, studiando per i primi sei anni musica classica alla Scuola di Musica del “Instituto civico musicale di Alba” e successivamente 2 anni al Conservatorio A.Vivaldi di Alessandria. Successivamente ha frequentata un corso di jazz di un anno presso la Scuola di musica di Asti, approfondendo le sue passioni e generi come pop, rock, folk, blues, funk e musica latina suonando negli anni in diverse band. Nel 2012 il trasferimento a Londra iniziando quattro anni dopo la carriera da artista da busker.

“Sul mio canale YouTube un video virale con quasi 10 milioni di visualizzazioni (in basso) ha iniziato a rendermi popolare nel mondo – ricorda Davide -. Mi è stato fatto mentre suonavo un pianoforte pubblico nella stazione di St.Pancras un mio arrangiamento di Pirati dei Caraibi e Game of Thrones insieme, il quale ora è pubblicato su “Musicnotes” importante piattaforma mondiale di partiture, il quale mi ha anche permesso di vincere in un concorso pianistico un pianoforte digitale Roland del valore di 3.000 sterline. Ho pubblicato il mio primo album nel luglio 2017 contemporaneamente alla nascita di mia prima figlia Grace Elizabeth, infatti il ​​nome dell’album “the Birth” “la nascita” sia di mia figlia che per la nascita di una nuova vita quella della mia carriera artistica , ho anche pubblicato un secondo album “ThePath” 7 mesi più tardi.

Ora le mie composizioni sono in giro per il mondo suonate in varie radio FM ed airplay worldwide e sono disponibili da acquistare sulle piattaforme più importanti come iTunes, Amazon Music, Google Play, Spotify superando 1 milione di streaming, Deezer e moltissime altre. Oggi dedico la mia vita al comporre musica e suonarla ai miei concerti. Tra gli ultimi importanti, quelli alla Berlin Philarmonic Hall a ottobre 2018, agli Enlighten piano Radio Awards Nominations ed in Italia gli ultimi 7 concerti sono stati ai Piano City Napoli ad aprile 2019, Piano City Pordenone a giugno dello stesso anno e Piano City Trieste a settembre. Ho partecipato ai Grammy Awards 2022 con il mio ultimo album Truthly di musiche originali nella categoria musiche strumentali“.