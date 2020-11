Tra Brexit e Covid cosa cambia per gli italiani in UK: ecco i webinar gratuiti per saperne di più

Come è noto, in questo periodo di emergenza sanitaria sono molti i webinar e meeting virtuali che vengono organizzati sulle più diverse tematiche per agevolare le persone costrette a rimanere a casa a rimare sempre aggiornati. Lo stesso vale anche per gli italiani residenti nel Regno Unito, i quali possono prendere parte a vari appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni, tutti in versione online.

Gli italiani in UK

Domani, giovedì 19 novembre alle ore 18.30, la sezione del Partito Democratico di Londra ha organizzato un meeting durante il quale verrà presentato il Rapporto Italiani nel Mondo 2020 redatto dalla Fondazione Migrantes. Il rapporto, giunto alla sua quindicesima edizione, fotografa e analizza la presenza degli italiani all’estero e da quali territori sono partiti. Tra i vari temi che verranno trattati durante l’incontro, particolare importanza sarà data al tema della salute mentale degli italiani a Londra. A questo link tutti i dettagli per collegarsi

Gli avvocati italiani in UK e la Brexit

Per il giorno seguente, venerdì 20 novembre dalle ore 14, l’ambasciata britannica in Italia ha organizzato un seminario online dal titolo “Gli avvocati italiani in Inghilterra e nel Galles, oltre la fine del periodo di transizione”, riferito alla Brexit. Un evento organizzato in collaborazione con la Law Society. Parleranno gli avvocati Alessandro Gaglione e Marco Cillaro con gli interventi di Juliet Oliver e Eleanor Sander. A questo link tutti i dettagli per collegarsi.

Post Brexit, dal marchio CE a UKCA

L’istituto italiano per il commerci estero per martedì 24 novembre alle ore 11 organizza un webinar che affronterà il passaggio del marchio CE a quello UKCA, per via dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Per tale motivo che le aziende che intendono importare prodotti in UK dovranno rispettare determinate credenzialità per farlo. A spiegare come funzionerà il nuovo sistema saranno Gabriele Mazzola, Paola Galliani ed Elisa Gavazza. A questo link l’accesso all’incontro.

Procure estere per atti in Italia

Martedì 24 novembre alle ore 16 italiane presso la sala stampa della Camera dei Deputati a Montecitorio il Centro Studi Machiavelli organizza un incontro dal titolo “Procure estere per atti in Italia”, come fare compravendita, successioni, donazioni e altro ancora dall’estero per l’Italia a causa delle restrizioni negli spostamenti per via del Covid. Interverranno l’avvocato Alessandro Gaglione, i notai Valentina Rubertelli e Paolo Pasqualisi, modererà l’onorevole Simone Billi. Qui per seguire in diretta l’evento.

@AleAllocca

