Da sabato aumentano i luoghi in Inghilterra dove sarà obbligatoria la mascherina

Non più solo sui mezzi di trasporto pubblici e negli esercizi commerciali, da sabato prossimo, 8 agosto, verrà esteso l’obbligo di indossare la mascherina anche all’interno di musei, chiese, sale giochi e in tanti altri luoghi dove sono solito aggregarsi le persone.

Si tratta delle nuove disposizioni emanate da Downing Street per cercare di contenere la curva dei contagi evitando nuovi focolai in vista dell’autunno che potrebbero portare a un secondo lockdown.

E’ stato il primo ministro Boris Johnson ad annunciare che le mascherine saranno obbligatorie in tutti quei luoghi chiusi, e alcuni anche all’aperto, in cui è probabile che le persone entrino in contatto tra loro, anche se rispettando la regola del distanziamento sociale di 1 metro.

Secondo quanto riferito dallo stesso premier, il governo sta lavorando su più fronti per contenere la pandemia all’interno del paese soprattutto imponendo che le persone seguano le misure in fatto di sanità pubblica.

Infatti, gli inviti lanciati dal Governo nel corso dei precedenti mesi non sono stati sempre accolti, ed era spesso comune vedere in strada e nei luoghi pubblici molte persone non indossare le mascherine e allo stesso tempo non rispettare le distanze.

Da qui la scelta di Downing Street di passare dagli “inviti” alle “imposizioni” e, l’ultima in ordine di tempo, sarà proprio quella di aumentare la lista dei luoghi dove la mascherina sarà obbligatoria a partire da sabato prossimo.

Parliamo di cinema sia chiusi che all’aperto, tutti i luoghi di culto, musei e librerie, ma anche zoo, luna park, biblioteche di quartiere, così come teatri, e nei luoghi che forniscono servizi professionali, legali o finanziari, come banche e uffici di consulenza, ed ancora hotel, ostelli.

Sul sito ufficiale del governo, a questo indirizzo, è possibile trovare la lista completa dei luoghi.

@AleAllocca

