Da Liverpool a Londra, Mahmood torna protagonista sulla scena inglese

Connect on Linked in

Mahmood torna sulla scena inglese e lo fa in occasione di due importanti eventi. Il primo sabato prossimo, 13 maggio, quando sarà ospite nella serata conclusiva dell’Eurovision alla Liverpool Arena; si tratta della prima volta in cui un artista italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione del concorso che si svolge all’estero.

Il secondo appuntamento sarà invece in occasione dell’European tour in programma nel 2024: sedici date – prodotte da Friends & Partners – che lo vedranno esibirsi nei mesi di aprile e maggio nei principali club di dieci paesi europei – fra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna – per poi concludersi con una tappa italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio.

La data inglese è quella del 7 aprile quando salirà sul palco del Kentish Town Forum di Londra.

Mahmood presterà inoltre la propria voce – nel cast della versione italiana – all’iconico personaggio di Sebastian nella rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione Disney La Sirenetta, diretta da Rob Marshall e distribuita da The Walt Disney Company Italia, che arriverà il 24 maggio nelle sale italiane.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, contenuti nell’ultimo album “Ghettolimpo” assieme ai singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood oggi conta 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 2,7 miliardi di streaming totali all’attivo.

La prevendita per il concerto di Londra si aprirà lunedi 15 maggio.

(Nella foto in alto la sua esibizione a maggio 2022 sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire. Qui la nostra recensione)