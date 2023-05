Da Handel a Hendrix: riapre a Londra la casa-museo che celebra i due grandi della musica

Connect on Linked in

Dopo un restauro durato alcuni mesi, riapre uno dei luoghi più originali di Londra, capace di proporre in poche decine di metri quadri la storia di circa trecento anni di musica.

Si tratta di Hendel Hendrix House dove, pochi sanno, hanno vissuto sia il compositore anglo-tedesco George Frideric Handel che la leggenda del rock statunitense Jimi Hendrix.

Si trova nella zona di Mayfair, al 25 di Brook Street (W1K 4HB), ed è proprio lì che Handel visse dal 1723 fino alla sua morte nel 1759, mentre Hendrix si trasferì nel 1968 nell’appartamento all’ultimo piano rimanendoci per poco meno di due anni insieme alla fidanzata Kathy Etchingham .

I lavori di ampliamento e di rinnovamento dell’immobile, dal costo di 3 milioni di sterline, si sono conclusi poche settimane fa e ora il museo è di nuovo aperto al pubblico.

Nei primi tre piani ci si potrà immergere nelle afmosfere del Settecento e vedere, anche attraverso delle ricostruzioni grafiche, gli spartiti di alcune delle opere firmate dal compositore anglo-tedesco, tra le quali una delle sue più celebri il Messiah, oltre ad ammirare alcuni quadri che lo ritraggono in situazioni intime e in altre ufficiali, compreso un manichino con ancora su abiti del tempo e la celebre parrucca, suo elemento distintivo. Un modo anche per capire usi e costumi di quel tempo, oltre che per entrare nel personale della vita di Handel.

Lasciato alle spalle il rigore appena descritto, la sensazione che si potrà vivere all’ultimo piano è quella di assoluta esuburenza e frenesia, tipica della vita senza regole di Hendrix. Colorati soffitti e pareti psichedeliche, vistosi cappelli, vinili, oggetti in perfetto stile anni Sessanta caratterizzano quegli ambienti. Anche in questo caso si potranno ammirare alcune delle chitarre appartenute a Jimi, tra le quali la sua fedelissima Epiphone FT79, oltre a dei testi originali di alcune delle sue più celebri canzoni.

Se nei piani in basso sono i quadri a raccontarci la vita al tempo di Hendel, qui foto a colori e in bianco nero ci fanno entrare nell’intimità di Hendrix che amava fumare (ben tre posacenere solo nella sua camera da letto), bere e suonare fino a tarda notte con gli amici che lo andavano a trovare, per la gioia dei vicini di casa.

Oltre alla nuova riapertura della casa museo, in programma ci sono anche performance di musica dal vivo e conferenze dedicate al mondo della musica.

Handel Hendrix House è aperto dal mercoledi alla domenica, dalle 10 alle 17; l’ingresso per gli adulti è di £ 14 e £10 per gli studenti, gratuito invece per i minori di 16 anni. Maggiori informazioni sul sito internet ufficiale a questo indirizzo.



