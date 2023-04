Contrastare immigrazione illegale e rafforzare i rapporti tra Italia e UK: ecco l’accordo firmato tra Meloni e Sunak

Connect on Linked in

Si è concluso dopo circa due ore l’incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il premier britannico, Rishi Sunak, durante il quale sono stati ribaditi i punti di contatto tra i due paesi, tra i quali il rafforzamento del dialogo e la cooperazione strategica in piena coerenza e complementarità con l’adesione italiana all’Unione Europea (in basso il video dell’arrivo, in alto la foto ufficiale all’interno di Downing Street).

Questo è anche l’obiettivo principale contenuto in un Memorandum of Understanding firmato siglato tra le due parti. La firma di un accordo sulla cooperazione bilaterale, secondo quanto si apprende da fonti italiane, “corona l’ottimo stato delle relazioni fra le due nazioni e rilancia il dialogo strategico a tutto tondo con un partner e alleato chiave come il Regno Unito, soprattutto alla luce delle molteplici sfide a livello globale, in particolare la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza e ai valori comuni“.

L’intesa, viene spiegato nel documento ufficiale pubblicato anche sul sito internet del governo britannico “mette a sistema iniziative congiunte in ambiti di collaborazione prioritari (sicurezza e difesa, energia, clima e ambiente, migrazione, economia, scienza e innovazione) e permette di consolidare le ampie convergenze con Londra sul piano internazionale. Italia e Regno Unito sono uniti da una storica amicizia oltreché da forti legami economici e condividono una visione comune su molte questioni internazionali a partire dal forte impegno per la sicurezza e la stabilità dell’Europa, dell’Euro-Atlantico e della più ampia comunità internazionale attraverso un approccio multilaterale con al centro le Nazioni Unite“.



“Richiamiamo la determinazione del G7 nel prosieguo del sostegno all’Ucraina, anche attraverso la fornitura di assistenza militare e di difesa, nell’esercizio del suo diritto di autodifesa contro l’invasione russa e in vista di scoraggiare futuri atti di aggressione, e siamo impegnati in uno sforzo coordinato nel soddisfare i bisogni dell’Ucraina per tutto il tempo che si renda necessario“, recita ancora l’accordo, nel quale viene poi riaffermato “il nostro impegno a continuare a lavorare insieme per consentire la ripresa economica e la ricostruzione dell’Ucraina: focalizzeremo il sostegno alla popolazione ucraina e rafforzeremo il coordinamento nelle iniziative a sostegno della ripresa economica e della ricostruzione per migliorarne l’impatto per l’Ucraina e per il suo popolo – a partire dalla Piattaforma di Coordinamento Multi-Agenzie dei Donatori – e guardiamo con interesse alla Conferenza disulla Ricostruzione dell’Ucraina di giugno“.

“In particolare, lavoreremo per rafforzare la partecipazione del settore privato agli sforzi per la ricostruzione, sulla base del lavoro svolto dalla Conferenza di Roma. Lo faremo lavorando insieme nell’ambito del G7 su aree che comprendono, tra le altre: la collaborazione tra le istituzioni finanziarie per lo sviluppo, il sostegno alla modernizzazione energetica dell’Ucraina e la collaborazione su iniziative relative all’assicurazione dal rischio di guerra“.

Qui è possibile consultare l’accordo nella sua interezza. A margine dell’incontro c’è stata anche una protesta di fronte ai cancelli di Downing Street organizzata dal gruppo autonomo Stand Up To Racism, alla quale hanno partecipato alcune decine di persone, tra le quali anche alcuni italiani.

Subito dopo l’incontro, Meloni e Sunak si sono diretti verso l’Abbazia di Westminster. La premier Meloni ha avuto accesso a un luogo quasi mai aperto al pubblico e al momento chiuso in vista dell’incoronazione della prossima settimana di Re Carlo III.

Il Primo Ministro britannico Sunak ha tenuto a organizzare un momento simbolico – spiegano le fonti ufficiali – oltre al tempo dedicato all’incontro bilaterale, e accompagnerà Meloni personalmente nella visita. Un gesto di amicizia che testimonia un’ottima intesa fra i due premier. La visita ha quindi un valore simbolico altissimo: Meloni è l’unico capo di governo che vedrà il luogo dell’incoronazione, i cui inviti sono riservati ai capi di Stato e solo in seconda battuta ai capi di governo. Complessivamente il governo inglese ha dedicato oltre 3 ore alla delegazione italiana, anche questo un importante segno di attenzione e di amicizia fra i due governi.