“Pensi di non venire allo show? Se ti prendo…”. Luca Vullo a Londra racconta (a gesti) gli italiani

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Luca Vullo, esperto di gestualità italiana, torna a Londra per uno show che lo vedrà protagonista la sera di giovedi 15 dicembre presso La Pizzica Restaurant (764-766 Fulham Rd., SW6 5SJ) dalle ore 19.

Una scelta non casuale, quella della capitale inglese, perché Vullo ha vissuto qui per molti anni perfezionando quella che poi diventerà la sua passione, ma anche la sua professione, ossia raccontare gli italiani agli stranieri, ma anche agli stessi italiani, attraverso la gestualità tipica del Belpaese, celebre in tutto il mondo.

Un lavoro che si è trasformato in un progetto dal titolo “La voce del corpo”. “In principio doveva esclusivamente essere un documentario sulla gestualità siciliana – racconta Luca -. Successivamente è diventato uno strumento utilizzato per l’educazione e l’insegnamento della gestualità italiana presso le università in diverse parti del mondo. Poco dopo è diventato anche il titolo dello spettacolo che ora porto sullo scenario internazionale comparando la gestualità degli italiani con quella di altri paesi“.

“La voce del corpo” è un chiaro esempio di cross-medialità dal cinema al teatro, dalla televisione alle aule universitarie che vedrà in scena Luca Vullo attraverso le sue numerose sfaccettature: autore, regista, showman, formatore professionale, TEDx speaker, conduttore televisivo e ambasciatore della gestualità italiana all’estero.

Il costo del biglietto è di £12, l’organizzazione è curata da BeComedy UK e per prevendita questo il sito internet ufficiale.