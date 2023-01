Case a Londra: il costo medio è ora di 718mila sterline

Connect on Linked in

Nonostante la crescita dell’inflazione e l’attuale crisi economica internazionale, Londra continua a detenere il titolo di città con i prezzi delle case tra i più alti al mondo.

Così alti, che anche per gli stessi londinesi è diventato quasi impossibile acquistarne una, soprattutto se la scelta è quella di rimanere in una delle zone centrali della capitale, ormai appannaggio di società e gruppi che possono permettersi di scendere a patti con i venditori.

Infatti, gran parte delle aree registrano costi medi delle case che vanno oltre il budget prefissato dai londoners che cercano di entrare per la prima volta nella loro vita nella lista dei proprietari di immobili. Secondo Rightmove, il prezzo medio complessivo di un immobile nella capitale inglese è ora a quota 718,731 sterline.

Mentre Sellers Report 2023, ricerca annuale condotta da GetAgent, ha fatto emergere quali sono i primi 10 post code più costosi di Londra e, i soliti noti, si trovano ancora una volta tutti nel medesimo distretto, City of Westminster, sotto le sigle W1 e SW1.

Il codice postale W1K di Grosvenor Square si è classificato come il più costoso, con prezzi medi richiesti per le case del quartiere di circa £ 7,053,451. La zona è famosa per essere area dove operano alcune delle ambasciate, tra le quali l’italiana, per aver ospitato fino a qualche anno fa l’ambasciata degli Stati Uniti ma, a far schizzare in alto i prezzi, sono i magnati russi, cinesi, arabi che proprio lì hanno acquistato le loro regali residenze a più piani e con decine di stanze, facendo letteralmente impazzire il mercato.

Hanover Square, W1S, è il secondo post code più costoso, dove i prezzi medi richiesti lo scorso anno erano di £ 6,442,911. La zona è a poca distanza da Oxford Street, Regent Street e Bond Street, è principalmente occupata da uffici e famosa per i negozi di moda, tra i più gettonati a livello mondiale.

SW1X a Belgravia si posiziona al terzo posto, con prezzi medi richiesti di £ 6,056,584. Il quartiere è così elegante che ha Buckingham Palace, Hyde Park Corner e Harrods a due passi.

La ricerca di GetAgent ha anche rivelato i codici postali meno costosi a Londra per comprare una casa. Questi si trovavano principalmente nel sud-est di Londra. Il codice postale DA18 di Bexley è classificato come il meno costoso, con prezzi medi richiesti per una casa di £ 251,079.