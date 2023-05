Carmen Consoli prima donna italiana al Womad, il festival fondato da Peter Gabriel

Connect on Linked in

Carmen Consoli sarà la prima artista donna italiana a partecipare al Womad Festival in programma in Inghilterra nel Charlton Park, a Malmesbury, dal 27 al 30 luglio.

Si tratta del più grande evento al mondo di world music, fondato nel 1980 da Peter Gabriel per sottolineare l’importanza dei valori dell’integrazione e dello scambio culturale in tutte le forme di arte.

In ognuna delle quaranta edizioni che si sono svolte ad oggi, oltre 150 musicisti di livello mondiale si esibiscono su sei palchi durante tutto il weekend di fine luglio, tra padiglioni di arte e letteratura globale.

“Un riconoscimento importante per Carmen Consoli che entra nel cast di una manifestazione suonando nella giornata del 29 luglio – spiegano dalla produzione della cantante siciliana -. Un evento che da anni si porta addosso la responsabilità di scremare e scegliere con attenzione i suoi protagonisti, mantenendosi fedele alla sua vocazione globale e transculturale. Peraltro, Carmen Consoli avrà un ruolo decisamente centrale in questa edizione: oltre all’esibizione in UK, è stata scelta anche per l’anteprima della prima edizione romana dell’evento“.

Per la prima volta, infatti, Roma accoglierà il Festival, dal 9 all’11 giugno, con circa 50 concerti insieme a workshop educativi, spettacoli di teatro e danza, dibattiti, performance e momenti di incontro. Consoli sarà protagonista di una speciale anteprima il 7 giugno, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Cavea, dove si esibirà in concerto alternandosi con Mariza, cantante portoghese considerata oggi una delle più importanti interpreti di fado al mondo.

I due appuntamenti internazionali del Womad si collegano a «Terra ca nun senti», l’evento culturale al Teatro Greco di Siracusa che vedrà Carmen Consoli protagonista, il 15 luglio, di un percorso musicale nella Sicilia di oggi e di ieri, tra racconto, suoni e tradizioni che oltrepassano i confini dell’isola per diventare musica del mondo. L’artista intanto torna a calcare i palcoscenici esteri con una nuova tournée europea che è in partenza il 19 aprile da Bruxelles.

Eclettica e dalle mille anime musicali, Carmen sarà protagonista nei mesi estivi di due tournée differenti che si intrecceranno e alterneranno, mostrando il suo sangue rock e il suo spirito più acustico. In duo con Marina Rei alla batteria, il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina macineranno chilometri di rock tra i palchi dei grandi festival estivi. Magnetica e penetrante, la cantantessa sarà contemporaneamente anche in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live che importerà un’atmosfera più intima, di grandissima intensità.

Maggiori informazioni si possono trovare qui per quanto riguarda il Womad Festival di Malmesbury, qui invece per l’edizione italiana di giugno, e infine qui per il live al Teatro Greco di Siracura.

(Nella foto in alto Carmen Consoli dal suo profilo Facebook)