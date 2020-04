Boris Johnson in terapia intensiva ma senza il sostegno di respiratori artificiali

Print This Post

Il primo ministro Boris Johnson è in una situazione fisica difficile ma è ancora autonomo e non necessita di macchine per la respirazione artificiale.

Questi sono gli ultimi aggiornamenti che giungono dal St Thomas Hospital di Londra dove Johnson è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al termine di dieci giorni di febbre alta e sintomi persistenti dovuti al contagio da coronavirus, giorni trascorsi all’interno di Downing Street.

“Fin da domenica sera – si legge nella nota ufficiale diffusa da Downing Street – il primo ministro è stato preso in cura dai medici del St Thomas hospital, a Londra, dopo essere stato ricoverato per sintomi persistenti di coronavirus. Nel corso del pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate e, su raccomandazione del suo team medico, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale“.

Il premier ha chiesto al ministro degli Esteri e primo segretario di Stato Dominic Raab di sostituirlo. Una situazione difficile per l’interno paese alle prese con l’emergenza sanitaria. Lo stesso primo ministro nei giorni scorsi aveva cercato di rassicurare la popolazione twittando che aveva trascorso una notte tranquilla e che restava alla guida dell’esecutivo, specificando anche che era stato ricoverato su consiglio del medico per alcuni esami di routine, di essere di buon umore e in contatto con il suo team.

La situzione è invece precipitata nel corso delle ore successive e ora il premier è monitorato dal personale medico 24 ore su 24 ma in una situzione molto complicata.

“I miei pensieri vanno a Boris Johnson e a tutto il popolo britannico – ha scritto il premier Giuseppe Conte in un tweet -. Il mio auspicio è per una veloce ripresa. Svete il mio sostegno e quello di tutto il governo italiano. Noi siamo fiduciosi nel fatto che la vostra nazione supererà questo periodo difficile“.

