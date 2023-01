Beppe Sala incontra Khan: “‘Milano può imparare da Londra su sostenibilità e lotta all’inquinamento”

Connect on Linked in

Un asse tra Londra e Milano per affrontare i cambiamenti climatici, contrastare l’inquinamento cittadino e rendere le aree urbane più vivibili e, soprattutto, salutari per i propri milioni di cittadini. Questo l’obiettivo dell’incontro nella capitale inglese che ha visto protagonista quest’oggi il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, e il collega Sadiq Khan. I due si erano già visti nel 2016 e, anche in quell’occasione Sala, aveva riportato nella sua città le buone pratiche londinesi.

Questa volta, tra i principali argomenti messi sul tavolo per un confronto tra le due parti, le politiche di mobilità della capitale inglese che possono servire da esempio anche a Milano. “Ieri ho visitato la cabina di regia di Transport for London – ha spiegato Sala -. Ho poi visto come si sta dando sempre più spazio agli autobus e alle biciclette, riservando alla mobilità dolce gli spazi prima dedicati alle auto. Certo, a Milano con le sue strade strette è un po’ più complesso, ma ci sto lavorando. Ho anche visitato l’innovativo deposito per gli autobus elettrici, come quelli che stiamo costruendo a Milano, dato che nella nostra città sul cambiamento degli autobus stiamo procedendo velocemente, anche grazie al Pnrr. Infine, ho esaminato i vari tipi di strutture per ricaricare i veicoli elettrici”.

Ma l’appuntamento istituzionale più importante è stato l’incontro di oggi con l’omologo Sadiq Khan, che è presidente di C40, l’organizzazione internazionale per l’ambiente di cui Sala è vicepresidente per l’Europa. “Oggi – prosegue Sala – ho approfondito con lui l’esame dell’organizzazione della ultra low emission zone di Londra (qui un nostro approfondimento), la zona a basse emissioni più grande di Europa. Londra è stata pioniera delle politiche ambientali, con risultati talmente sensibili che da agosto di quest’anno la ultra low emission zone sarà estesa a tutti e 33 i quartieri della città, questo anche dopo che in un sondaggio quasi il 60% dei londinesi si è espresso positivamente sulla necessità di fare di più”.

I due rappresentanti cittadini hanno poi affrontato la delicata questione della relazione tra mobilità e salute partecipando a una tavola rotonda con attivisti e accademici. “E’ un argomento importantissimo per Milano, vista la sua infelice posizione geografica, e sta alla base delle politiche di mobilità sostenibili della nostra città da tempo“, ha aggiunto Sala che ha concluso: “Oggi sono qui per imparare, per poter rispondere ai bisogni dei milanesi, migliorare la qualità della loro vita e costruire un futuro migliore per i nostri figli“.