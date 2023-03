Ambasciata italiana a Londra, selezione per l’assunzione di un impiegato

Connect on Linked in

L’Ambasciata italiana a Londra ha annunciato la selezione per l’assunzione di un impiegato con contratto a tempo determinato per sei mesi, non rinnovabile.

Il selezionato sarà inserito nel team dell’Ufficio Stampa e Cultura. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 10.00 locali del prossimo 14 aprile e le domande dovranno pervenire all’indirizzo email londra.concorsi@esteri.it.

Per poter concorrere è necessario avere minimo 18 anni, sana costituzione e un diploma di istruzione secondaria, e ovviamente residenza nel Regno Unito. Previsto per la selezione un colloquio in italiano e inglese per accertare la buona conoscenza di entrambe le lingue e le attitudini professionali richieste dal bando di selezione più altre prove.

Per avere maggiori informazioni e per scaricare il modulo per partecipare si può visitare l’apposita pagina sul sito dell’Ambasciata italiana di Londra.