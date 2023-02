Via satellite o in diretta su internet: come vedere Sanremo dal Regno Unito

Connect on Linked in

Febbraio significa Sanremo, e Sanremo significa Italia. Prende il via questa sera la 73ma edizione del Festival ospitato nella cittadina ligure, in onda in diretta su Rai Uno e in Eurovisione dal Teatro Ariston. A condurlo per il quarto anno consecutivo Amadeus insieme al nuovo compagno d’avventura Gianni Morandi e a un quartetto di bellissime, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini, che si alterneranno da stasera, martedì 7 febbraio, a sabato prossimo 11 febbraio.

Dopo le prime giornate dedicate ad ascoltare i cantanti in gara, venerdì torna da tradizione la serata delle cover anni ’60, ’70, ’80 o ’90 in cui i contendenti accompagnati da almeno un ospite potranno interpretare anche un brano già noto e appartenente al loro repertorio pubblicato tra il 1960 e il 1999.

Sabato verrà eletto il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 ospitato nel Regno Unito per conto e a supporto dell’Ucraina, la nazione vincitrice dell’Eurovision 2022.

In UK nessun canale inglese trasmetterà la manifestazione, ma sarà possibile seguire il festival su Tivùsat (leggi qui il nostro articolo), la piattaforma satellitare gratuita italiana per la televisione digitale. Via internet, ossia attraverso sito web ufficiale, app su smartphone o app su smart tv, si potrà seguirlo grazie a Raiplay che ha autorizzato la visione della kermesse senza restrizioni anche per chi la vuol vedere dall’estero, sia in diretta che in occasione degli highlights postati nelle ore successive alla puntata.

Qui il sito internet ufficiale di Sanremo e questi i cantanti in gara con le rispettive canzoni:

Ultimo con la canzone Alba

Tananai con la canzone Tango

Madame con la canzone Il bene nel male

Giorgia con la canzone parole dette male

Mr.Rain con la canzone Supereroi

Elodie con la canzone Due

Gianluca Grignani con la canzone Quando ti manca il fiato

Marco Mengoni con la canzone Due vite

Anna Oxa con la canzone Sali (Canto dell’anima)

Lazza con la canzone Cenere

Mara Sattei con la canzone Duemilaminuti

Modà con la canzone Lasciami

Paola & Chiara con la canzone Furore

Colapesce, Dimartino con la canzone Splash

Leo Gassman con la canzone Terzo cuore

Articolo 31 con la canzone Un bel viaggio

Ariete con la canzone Mare di guai

Cugini Di Campagna con la canzone Lettera 22

Levante con la canzone Vivo

Coma_Cose con la canzone L’addio

LDA con la canzone Se poi domani

Rosa Chemical con la canzone Made in Italy

Shari con la canzone Egoista

Gianmaria con la canzone Mostro

Colla Zio con la canzone Non mi va

Sethu con la canzone Cause perse

Will con la canzone Stupido

Olly con la canzone Polvere

