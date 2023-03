Torna FILL, il festival della letteratura Italiana a Londra

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dopo due anni di pausa, per via della nota emergenza sanitaria, sabato 22 aprile torna a Londra FILL, il festival della letteratura italiana presso il Coronet Theatre di Notting Hill (in foto).

La nuova edizione girerà attorno al titolo scelto “Safe words”, con l’obiettivo di trasformarsi in una sorta di osservatorio sui grandi temi attuali attraverso i differenti ospiti che si alterneranno sul palco dalla mattina e fino alla sera.

Letteratura, politica, migrazioni, femminismo, scienze ambientali, sport saranno alcuni degli argomenti che verranno trattati.

Tra i vari ospiti di FILL, ci saranno lo scrittore David Winner con il giornalista Emanuele Atturo i quali parleranno di calcio italiano come spettacolo, passione e fenomeno culturale; il premio Strega italiano Paolo Giordano e lo scrittore vincitore del premio British Goldsmith Luke Williams discuteranno sul concetto della fine dei tempi e cosa significa scriverne; la scrittrice e studiosa albanese Lea Ypi si confronterà con la collega scrittrice e artista albanese Ornela Vorpsi che condivideranno i loro pensieri sulla crescita in Albania attravero la letteratura la politica e i flussi migratori; l’italo-britannica Thea Lenarduzzi e l’inglese-portoghese Yara Rodrigues Fowler rifletteranno sulle origini, le relazioni familiari e i modi in cui la politica e la migrazione possono plasmare la storia di un individuo, nel tentativo di ricostruire il proprio archivio personale.

Di violenza parleranno gli scrittori Andrea Tarabbia e Fabio Bacà e di come i romanzi siano tra i migliori strumenti per contrastarla; l’importanza del paesaggio e del luogo, e cosa significa scriverne, saranno esplorati dal pensatore e scrittore Marco Belpoliti e dallo scrittore britannico Philip Hoare.

Infine, spazio alla poesia, alle donne e ai legami genitoriali. La scrittrice e poetessa Maria Grazia Calandrone e Hannah Lowe parleranno di come l’amore dei genitori possa essere trovato e raccontato sulla scia del trauma e dell’assenza. Mentre in una produzione FILL originale, la studiosa Alberica Bazzoni e l’attrice Amelia Donkor guideranno il pubblico in un viaggio attraverso la vita e l’opera di Patrizia Cavalli, la poetessa contemporanea più amata d’Italia, scomparsa nel 2022.

Il festival offrirà anche l’occasione per cimentarsi nella scrittura e nella scoperta di sé con un laboratorio di scrittura con Rossana Campo incentrato sui corpi e sull’esperienza di vita.

In collaborazione con SIAL – Scuola italiana a Londra e Istituto Italiano di Cultura, FILL 2023 prevede anche il 24 aprile un evento Extra-FILL dedicato ai bambini delle scuole primarie, che si svolgerà presso la sede SIAL a Holland Park. Si tratta del laboratorio “Disegna una storia di Gianni Rodari” e prende spunto dalla lettura di due racconti de “Il libro dei perché” dell’autore italiano, curato dall’illustratrice di libri per ragazzi Giuditta Gaviraghi. I bambini avranno la possibilità di illustrare la copertina della storia scelta e portarla a casa. L’evento è rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni ed è completamente gratuito, ma richiede la registrazione a questo indirizzo internet.

Mentre l’accesso ai singoli incontri di FILL prevede l’acquisto di un biglietto al costo medio di £8. Per acquistarli in prevendita e per conoscere gli orari si puà consultare il sito internet ufficiale dell’iniziativa a questo indirizzo web.