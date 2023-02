Da Fantozzi ai nuovi film di Virzì e Rosi torna a Londra Cinema Made in Italy

Connect on Linked in

Torna Cinema Made in Italy, l’evento che a Londra offre il meglio dell’ultima stagione cinematografica del Balpaese. La rassegna, organizzata da Cinecittà con il supporto dell’Istituto italiano di cultura a Londra, si terrà dal 9 al 13 marzo presso il Ciné Lumière di South Kensington e a fare gli onori di casa sarà Adrian Wootton, direttore di Film London e grande appassionati di cinema italiano.

Nei prossimi giorni verranno anche confermati attori e registi che prenderanno parte alla rassegna in qualità di ospiti, pronti ad essere intervistati sul palco dopo le rispettive proiezioni nei classici Q&A, ma anche a incontrare gli ammiratori.

Tra le proiezioni assolutamente da non perdere, dodici in totale, un classico del cinema italiano “Fantozzi” recitato da Paolo Villaggio con la regia di Luciano Salce, in occasione dell’esordio del personaggio sul grande schermo datato 1975. Ma anche “Siccità” di Paolo Virzì girato in una Roma apocalittica a causa dei cambiamenti climatici.

“Ma c’è molto altro in programma – anticipa Adrian Wootton – . Come i successi che giungino direttamente dai Festival di Cannes e Venezia come ‘Le Otto Montagne’, ‘L’immensità’ con Penelope Cruz e ‘La marcia su Roma’ di Mark Cousins, nonché in proiezione ci sarà il vincitore dell’European Film Award per la migliore animazione ‘Vietato ai cani e agli italiani'”.

Qui dove acquistare i biglietti in prevendita (costo ingresso standard £13) e di seguito la programmazione completa.

Giovedi 9 marzo

Il Colibrì di Francesca Archibugi – ore 19.45

Venerdi 10 marzo

Notte Fantasma di Fulvio Risuleo – ore 18.20

L’immensità di Emanuele Crialese – ore 20.30

Sabato 11 marzo

Vietato ai cani e agli italiani – ore 14.00

In Viaggio di Gianfranco Rosi – ore 15.30

La marcia su Roma di Mark Cousins – ore 17.15

Le otto montagne di Felix van Groeningen – ore 19.50



Domenica 12 marzo

Fantozzi di Luciano Salce – ore 14.00

Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta – ore 16.30

Il Signore Delle Formiche di Gianni Amelio – ore 19.15

Lunedi 13 marzo

Margini di Niccolò Falsetti – ore 18.10

Siccità di Paolo Virzì – ore 20.30