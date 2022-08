Sorteggio Champions: il Milan trova il Chelsea. Per il Napoli trasferte a Liverpool e Glasgow

Print This Post

Il cammino in Champions League dei campioni d’Italia passa da Londra. Nel sorteggio svoltosi oggi a Ginevra per la fase a gironi il Milan ha trovato il Chelsea di Tuchel, per quella che si annuncia come una doppia sfida di grande richiamo.

Il Chelsea ha cominciato la stagione con qualche difficoltà ed è reduce da una sconfitta per 3-0 contro il Leeds, ma è sempre una squadra di grande qualità, come ha dimostrato vincendo la Champions solo due anni fa e Stamford Bridge è un campo difficile da espugnare. A completare il girone sono il Salisburgo e la Dinamo Zagabria, due squadre che dominano i propri campionati da anni e saranno sicuramente avversari ostici, specialmente in casa loro.

Milan e Chelsea non si incontrano in partite ufficiali da 23 anni. Era il 1999 ed entrambe le partite finirono in pareggio (0-0 a Londra e 1-1 a San Siro). Grazie agli altri risultati il Chelsea fini primo nel girone mentre il Milan arrivò all’ultimo posto e interruppe il suo cammino.

Al Napoli di Luciano Spalletti toccheranno ben due trasferte nel Regno Unito, grazie a un sorteggio che lo ha messo insieme a Liverpool, Ajax e Rangers nel gruppo A. Girone che all’apparenza sembra difficile e dove il Napoli probabilmente si giocherà il secondo posto con l’Ajax, ma che comunque non è fuori dalla sua portata.

Tra le altre Italiane sorteggio sfortunatissimo per l’Inter, che dovrà affrontare un Barcellona rivitalizzato e un Bayern Monaco campione di Germania per la decima volta consecutiva (oltre ai cechi del Viktoria Plzen), mentre per la Juventus si prospetta una sfida frizzante contro il PSG di Leo Messi, insieme a partite contro il Benfica e gli Israeliani del Maccabi Haifa.

Sorride invece Antonio Conte. Il suo Tottenham si è aggiudicato un girone (quasi) da Europa League. Saranno certamente partite scoppiettanti, quelle contro Eintracht Francoforte, Sporting CP e Marsiglia, ma questo è un gruppo sicuramente alla portata degli Spurs.

Le partite dei gironi di Champions si giocheranno tra il 6 Settembre e il 2 Novembre, un calendario molto ravvicinato per evitare di sovrapporsi con la World Cup in Qatar. Date e orari delle partite dei gironi saranno rese note nelle prossime ore.

La finale della Champions League 2022-23 si svolgerà all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul il 28 Maggio 2023.

Ecco i gruppi completi:

Group A:

LIVERPOOL (ENG)

Ajax (NED)

NAPOLI (ITA)

Rangers (SCO)

Group B:

Porto (POR)

Atletico Madrid (ESP)

Bayern 04 Leverkusen (GER)

Club Brugge (BEL)

Group C:

Bayern Munchen (GER)

FC Barcelona (ESP)

INTER (ITA)

Viktoria Plzen (CZE)

Group D:

Eintracht Frankfurt (GER)

TOTTENHAM HOTSPUR (ENG)

Sporting CP (POR)

Olympique de Marseille (FRA)

Group E:

AC MILAN (ITA)

Chelsea FC (ENG)

Fc Salzburg (AUS)

GNK Dinamo Zagreb (CRO)

Group F:

Real Madrid (ESP)

RB Leipzig (GER)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Celtic (SCO)

Group G:

MANCHESTER CITY (ENG)

Sevilla CF (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

FC Kobenhavn (DEN)

Group H:

Paris Saint-Germain (FRA)

JUVENTUS (ITA)

SL Benfica (POR)

Maccabi Haifa (ISR)