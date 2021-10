Sir Claudio torna in Premier alla guida del Watford

Connect on Linked in

Claudio Ranieri torna in Premier League. L’allenatore romano è il nuovo tecnico del Watford, squadra 14esima in classifica con 7 punti raccolti in 7 giornate. Ranieri, che prende il posto dell’esonerato Xisco Munoz, ha firmato un contratto biennale. Per Sir Claudio si tratta della quarta avventura oltremanica dopo le esperienze al Chelsea, Fulham e soprattutto Leicester dove ha vinto la stagione 2015/2016 contro tutti i pronostici e scrivendo così una pagina importante del calcio inglese.

Ranieri arriva a Vicarage Road vantando anche una vasta esperienza alla guida di alcuni dei più grandi club europei, con titoli vinti sia in Premier League che Coppa Italia e Coppa del Re. Infatti oltre alle sue numerose esperienze nel calcio italiano, l’allenatore romano ha allenato anche in Spagna, Francia e Grecia. Ma soprattutto, ricorda il Watford nel dargli il benvenuto, che conosce molto bene la Premier League inglese “oltre che per la sua permanenza di quattro anni allo Stamford Bridge – che ha visto i Blues migliorare la loro classifica di stagione in stagione – e per un periodo alla guida del Fulham tra il 2018 e il 2019 e, soprattutto, per l’impresa compiuta con il Leicester City”.

“I Foxes avevano lottato per non retrocedere la stagione prima dell’arrivo di Ranieri al King Power Stadium ma in quella successiva il tecnico italiano ha gestito un’incredibile stagione nella quale ha sfidato le probabilità che lo davano vincente 5000/1, giungendo a sollevare il trofeo della Premier da campioni“.