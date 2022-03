Italia VS Argentina: aperta la prevendita per la Finalissima

Connect on Linked in

La Finalissima entra nel vivo, come è stata ribattezzatta a livello internazionale giocando sul medesimo suono che la parola genera alle orecchie delle rispettive tifoserie.

Parliamo di Italia contro Argentina in programma allo stadio Wembley di Londra mercoledì 1 giugno con calcio d’inizio fissato alle ore 19.45 locali. Da oggi, giovedi 24 marzo, è possibile acquistare i biglietti, circa 85mila quelli messi a disposizione, divisi nelle varie categorie partendo dai £25 per la terza, £40 per la seconda e £55 per la prima, con speciali tickets messi in vendita a £99 che prevedono una serie di aggiunte come un drink e la visita al premium lounge.

La sfida è molto attesa soprattutto tra i tifosi italiani dato che si terrà a quasi un anno di distanza e nello stesso luogo dove la squadra allenata da mister Mancini ha conquistato il titolo di campione d’Europa ai danni proprio degli inglesi. Molti ricorderanno che la festa è stata rovinata da scontri che si sono tenuti tra le tifoserie e che hanno visto un comportamento dei supporters locali giudicato poi vergognoso dalla stessa UEFA, tanto da aver aperto un procedimento in merito che si è concluso lo scorso gennaio con il divieto di frenquentare gli stadi assegnato ad alcuni tifosi inglesi, quello che tecnicamente si chiama daspo, e una sonora multa economica inflitta al team di casa.

Per l’Italia, quindi, sarà l’occasione per (ri)festeggiare con tutta tranquillità il titolo vinto nel luglio dell’anno passato, peraltro affrontando una squadra giudicata tra le più forti e spettacolari al mondo, l’Argentina. Sarà, quindi, una festa nella festa per i colori Azzurri e i suoi tifosi.

I biglietti sono disponibili esclusivamente sul sito della UEFA a questo indirizzo.