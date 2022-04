Italia – Argentina al Wembley Stadium: biglietti esauriti in meno di una settimana

Connect on Linked in

Si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per la super sfida tra Italia e Argentina, denomitata la finalissima, in programma al Wembley Stadium la sera del primo giugno. Tutti i biglietti sono stati venduti in meno di una settimana. A riferirlo la UEFA, che gestisce il portare ufficiale della prevendita.

Si tratta di un evento voluto dalle corrispettive organizzazioni, quella europea e la sudamericana, la Conmebol. La scelta della capitale inglese non è stata casuale, dato che qui è stato inaugurato un ufficio che ospita le due associazioni le quali hanno dato vita a un accordo con il quale promuovere eventi su scala globale.

La creazione di un ufficio condiviso fa seguito all’accordo di cooperazione strategica firmato il 12 febbraio 2020; attraverso tale accordo, la Uefa e la Conmebol cercheranno di organizzare una varietà di eventi calcistici, cooperando anche in altri settori come i programmi arbitrali e di coaching.

Il presidente della Conmebol Alejandro Dominguez ha sottolineato il significato storico dell’inaugurazione dell’ufficio condiviso Conmebol/Uefa di Londra, affermando che “abbiamo deciso di portare la nostra cooperazione a un livello strategico più alto. Siamo i due continenti con la tradizione e il prestigio più notevoli nello sport più popolare del pianeta. In campo siamo rivali leali, ma la comprensione che il calcio è una forza potente per società tolleranti, pacifiche e pluralistiche, ci unisce“.

Il presidente Uefa Aleksander Čeferin ha aggiunto: “Costruire un rapporto fruttuoso e duraturo come il nostro è stato facile perché condividiamo lo stesso amore e la stessa passione per il calcio. Questo ufficio condiviso è il simbolico passo successivo nella giusta direzione per Uefa e Conmebol. Ci aiuterà a lavorare insieme per sviluppare il calcio in tutte le nostre confederazioni e oltre“.

Il primo grande evento sportivo organizzato congiuntamente dalle due confederazioni è proprio la Finalissima: una partita tra i campioni della Conmebol Copa America 2021, l’Argentina, e i vincitori di Uefa Euro 2020, l’Italia. Fischio d’inizio ore 20, locali.