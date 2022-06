Inghilterra Vs Italia: sabato l’incontro a porte chiuse

Connect on Linked in

L’Italia del ct Mancini approda a Wolverhampton, poco distante da Birmingham, sabato prossimo, 11 giugno, come nuovo appuntamento di impegni validi per la Nations League 2022/2023: nella terza giornata del Gruppo 3 affronterà l’Inghilterra.

Il match verrà disputato a porte chiuse come stabilito già da mesi dall’Uefa dopo i disordini che si erano registrati al Wembley Stadium di Londra in occasione della finale europea dell’anno scorso, quando a contendersi il titolo erano sempre gli Azzurri e i Three Lions.

Questo il comunicato integrale: “A seguito di un’indagine condotta da un ispettore etico e disciplinare Uefa in merito agli incidenti occorsi durante la finale di Uefa Euro 2020 tra le nazionali di Italia e Inghilterra disputata l’11 luglio 2021 allo stadio di Wembley di Londra, e aperto il successivo procedimento disciplinare nei confronti della Federcalcio inglese, l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina Uefa ha preso la seguente decisione: Ordinare alla Federcalcio inglese di giocare a porte chiuse le prossime due partite delle competizioni Uefa come federazione ospitante, la seconda delle quali sospesa per un periodo di prova di due anni dalla data della presente decisione (18 ottobre 2021), per la mancanza di ordine e disciplina dentro e intorno allo stadio”.

Tornando sull’aspetto più calcistico della sfida, l’Italia giunge con un bottino di un pareggio nell’esordio di Bologna, 1-1 contro la Germania, e una vittoria, 2-1 ai danni dell’Ungheria a Cesena.

L’Inghilterra invece si presenta con un bottino molto magro: una sconfitta subita nel primo turno, 1-0 dall’Ungheria, e un pari in extremis a Monaco di Baviera contro i tedeschi.

Questa quindi l’attuale classifica: Gruppo 3: Italia 4 punti, Ungheria 3, Germania 2 e Inghilterra 1.

In Italia la partita potrà essere vista a partire dalle 20.45 orario locale in diretta su Rai1 e in streaming su Raiplay.it e ascoltata via radio su Rai Radio 1.

In UK l’incontro verrà trasmesso dalle 7.45pm, orario locale, su Channel 4 e in streaming All 4 website e app.