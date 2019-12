Inghilterra-Italia, amichevole di lusso a Wembley prima di Euro 2020

Connect on Linked in

Passa da Londra la preparazione della Nazionale Italiana di calcio in vista dei Campionati Europei del prossimo anno.

La squadra di Mancini sarà ospite dell’Inghilterra venerdí 27 marzo 2020 a Wembley (inizio alle 20.00) per una partita amichevole che vedrà di fronte due delle squadre europee piú in salute. Sia l’Inghilterra che l’Italia si sono qualificate per l’Europeo vincendo facilmente il proprio gruppo, nel caso dell’Italia con un record di 10 vittorie su 10 partite, e si preannunciano come protagoniste del torneo.

L’incontro arriva a due anni esatti di distanza dalla precedente sfida, svoltasi sempre a Wembley. In quel caso finì 1-1, un pareggio agguantato dall’Italia negli ultimi minuti con un rigore di Insigne, dopo che i Lions erano andati in vantaggio con un gol di Jeremy Vardy. In totale, Italia e Inghilterra si sono già incontrate 27 volte.

L’amichevole di marzo offrirà agli Azzurri l’occasione per “testare” l’erba di Wembley, dove si giocheranno le semifinali e la finale del torneo. Oltre all’aspetto sportivo, la partita avrà anche un contenuto benefico. Parte dei ricavati dalla vendita dei biglietti saranno infatti destinati a Heads Together, l’iniziativa del Duke of Cambridge a sostegno della salute mentale.

Euro 2020 si svolgerà in piú città europee dal 12 giugno al 12 luglio 2020. L’Italia sarà nel gruppo A con Turchia, Galles e Svizzera. L’Inghilterra è nel gruppo D con Croazia, Repubblica Ceca e una quarta squadra ancora da definire.

