Da oggi il via a Wimbledon. Matteo Berrettini tra i favoriti

Tutto pronto per la partenza ufficiale dell’edizione 2022 del torneo di Wimbledon, l’edizione più anomala della storia perché vale solo per statistiche e gloria mentre non assegnerà alcun punto Atp o Wta per la classifica. L’All England Club quest’anno non distribuirà punti per le classifiche Atp e Wta, per scelta della stessa associazione dei tennisti professionisti che ha voluto così punire gli organizzatori del torneo più importante del mondo per aver deciso di bandire dalla manifestazione tennisti russi e bielorussi.

Di sicuro però Wimbledon farà contenti lo stesso i tennisti perché il montepremi è il più alto di sempre: 40,3 milioni di sterline con un incremento rispetto al 2021 del 15%.

Già oggi in campo sono scesi i primi big, tra tutti Novak Djokovic, detentore del titolo, Carlos Alcaraz e Andy Murray. Per vedere in campo Rafael Nadal, il nostro Matteo Berrettini o il greco Stefanos Tsitsipas bisogna aspettare domani, martedì.

Per quanto riguarda le donne, subito in campo Emma Raducanu, Ons Jabuer, Anett Kontaveit e Maria Sakkari, mentre Serena Williams, 40 anni quest’anno, giocherà domani.

Per quanto riguarda l’Italia, la truppa azzurra presente a Wimbledon è abbastanza nutrita visto che saranno complessivamente undici i nostri rappresentanti impegnati nei due singolari. Le maggiori attenzioni in campo maschile le avranno indubbiamente il già citato Berrettini e Jannik Sinner, alla ricerca ancora della prima vittoria su erba della carriera a livello ATP, nomi forti di una spedizione italiana che, tra gli uomini, può contare anche su Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e l’esordiente Andrea Vavassori.

Fra le donne invece c’è grande curiosità per vedere cosa riuscirà a fare Martina Trevisan dopo la semifinale al Roland Garros e, soprattutto, Camila Giorgi, già arrivata in passato ai quarti di finale sui campi di Church Road. Al loro fianco, proveranno a ben figurare anche Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini.

Inutile dire, però, che tutte le attenzioni saranno ancora una volta su Matteo Berrettini, non solo da parte del pubblico azzurro, ma a livello globale. Campione al Queen’s è uno dei favoriti anche per Wimbledon. Il tennista romano dopo la finale conquistata lo scorso anno e persa contro Djokovic per 6-7, 6-4, 6-4 e 6-3 , è uno dei pretendenti per la vittoria del torneo britannico, mai vinto finora da nessun italiano.

Il suo percorso partirà contro il cileno Cristian Garin, per un primo turno sulla carta agevole. Il successo azzurro è infatti proposto a 1,03 dagli esperti di Planetwin365 e 888sport.it, mentre è molto alta la quota per il colpo del sudamericano, offerto tra 11 e 16 volte la posta. È il 3-0 il risultato finale più probabile, dato a 1,40.

Non sarà invece un esordio agevole per Lorenzo Sonego, che deve difendere gli ottavi di finale della scorsa edizione. Il piemontese non è stato fortunato nel sorteggio pescando Denis Kudla, tennista a suo agio sull’erba. Quote equilibrate per i bookie, con Sonego che oscilla tra 1,87 e 1,94, quasi alla pari dello statunitense fissato tra 1,87 e 1,90. Impresa molto difficile per Lorenzo Musetti che se la vedrà contro Taylor Fritz, fresco vincitore del torneo di Eastbourne. Si gioca a 5,25 la vittoria dell’azzurro, mentre il successo della testa serie numero 11 in terra londinese vale 1,15 volte la posta.

Per seguire Wimbledon comodamente da casa, da oggi e fino a domenica 10 luglio quando sono previste le finali, ci si potrà collegare ogni su BBC One e BBC Two, oppure via streaming su BBC iPlayer. Per seguirlo live in presenza, si potrà provare ad acquistare un biglietto giorno per giorno, di quelli rimasti fuori dalle prevendite ufficiali avvenute via web e app, mettendosi in fila già dalle prime ore della mattina. I prezzi vanno dai £75 ai £240 per il campo centrale, dai £43 ai £90 per gli altri, altrimenti per chi volesse respirare giusto l’aria di Wimbledon, girando esternamente tra i campi, i pass giornalieri costano tra gli £8 e i £27.

Qui il sito internet ufficiale per tutte le informazioni del caso e anche per gli acquisti dei biglietti via web. Ma anche in questo caso la “coda” è molto lunga.