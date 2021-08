Champions: la Juve col Chelsea, Milan-Liverpool e Atalanta-Man United

Connect on Linked in

Passa dall’Inghilterra il percorso in Champions League di tre delle quattro squadre italiane.

Il sorteggio della fase a gironi del torno 2021-22, svoltosi oggi a Istanbul, ha regalato una serie di sfide affascinanti tra le squadre di Serie A e quelle di Premier League.

La Juventus verrà a Londra per giocare contro il Chelsea di Tuchel e Jorginho, fresco vincitore della Coppa e forse la squadra piú in forma della Premier. Una sfida difficile, ma nel complesso i bianconeri possono essere contenti del sorteggio, visto il livello minore delle altre due squadre, i russi dello Zenit San Pietroburgo e gli svedesi del Malmoe. La partita si giocherà a Stamford Bridge nel penultimo turno, martedi 23 novembre.

Per il Milan si prospetta invece una trasferta da brividi a Liverpool, contro i Reds di Jurgen Klopp. Per i Rossoneri non poteva esserci palcoscenico migliore di Anfield Road per tornare in Champions League dopo un’assenza di sette anni, ma il loro è un gruppo difficilissimo considerando che le altre due squadre del gruppo sono Atletico Madrid e Porto. Liverpool-Milan si giocherà nel primo turno, mercoledi 15 settembre.

L’Atalanta andrà invece in direzione di Manchester. La squadra bergamasca, autentica rivelazione delle ultime edizioni sarà di scena all’Old Trafford contro il Manchester United il prossimo 20 ottobre. Con loro nel gruppo anche il Villareal, fresco vincitore dell’Europa League, e gli svizzeri dello Young Boys.

La quarta italiana in Champions l’Inter, giocherà contro Real Madrid, Shaktar Donetsk e la sorpresa moldava dello Sheriff.

Sorteggio ‘inglese’ anche per il Napoli, che in Europa League giocherà contro il Leicester. La squadra di Insigne sarà al King Power Stadium giovedi 16 settembre.

La finale della Champions League 2021-22 si giocherà a San Pietroburgo.

Ecco i gironi completi e le date delle partite:

Gruppi

Gruppo A Manchester City, Paris Saint Germain, Lipsia, Bruges

Gruppo B Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

Gruppo C Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

Gruppo D Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff Tiraspol

Gruppo E Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

Gruppo F Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Gruppo G Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

Gruppo H Chelsea, Juventus, Zenit, Malmoe

Date

14/15 settembre: prima giornata

28/29 settembre: seconda giornata

19/20 ottobre: terza giornata

2/3 novembre: quarta giornata

23/24 novembre: quinta giornata

7/8 dicembre: sesta giornata

Foto: Uefa.com